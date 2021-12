Covid, 20.497 nuovi casi e 118 decessi in 24 ore

10 dicembre 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – Sfondano il numero di 20 mila i nuovi casi di Covid-19 rilevati dal ministero della Salute, esattamente 20.497. Numeri in crescita rispetto ai 12.527 del 9 dicembre, anche grazie a molti più tamponi processati, 716.287. Il tasso di positività è al 2,86%. Superano 100 i decessi, per la precisione i morti registrati oggi sono 118 (+39).

I guariti sono 11.777. Anche il 10 dicembre si registra l’incremento degli attualmente positivi, con un aumento di 8.595, facendo segnare un numero complessivo pari a 263.148. Tra i dati in salita quello dei ricoveri nei reparti ordinari, dove ci sono attualmente 6.483 degenti (+150); lieve l’incremento delle terapie intensive, 816 (+5), con 76 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 255.849 persone. Per quanto riguarda l’impatto sulle regioni il Veneto si conferma prima regione per contagi (3.993), a seguire Lombardia (3.474) e Lazio (1.871).

(ITALPRESS).