“We Excel in Sustainability”, a Engie il premio di Chiesi Farmaceutici

PARMA (ITALPRESS) – Engie, leader della decarbonizzazione e dell’efficienza energetica, è stata riconosciuta da Chiesi, gruppo farmaceutico internazionale orientato alla ricerca (Gruppo Chiesi), tra i partner più attenti alla sostenibilità ambientale.

Il riconoscimento “We Excel in Sustainability” è stato attribuito a Engie in occasione del recente Vendor Day 2021, evento organizzato per premiare i partners più virtuosi in diverse categorie. Engie è risultata vincitrice nella categoria Sostenibilità, per il livello di maturità sul tema della sostenibilità, misurato attraverso una survey sottoposta a tutti i fornitori. Sono stati valutati, attraverso un modello interno, gli aspetti sociali, ambientali, etici e i modelli di gestione, premiando i partner che hanno evidenziato pratiche di attenzione all’ambiente particolarmente efficaci e allineate con i principi del Gruppo Chiesi.

Engie è partner di Chiesi dal 2020 per la gestione di Facility Management del proprio Headquarters di Parma.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo premio da parte del Gruppo Chiesi, che riconosce il nostro impegno costante nei confronti dell’ambiente – dichiara Carlo Perrone, direttore BtB di Engie Italia -. Engie ha fissato al 2045 l’ambizioso obiettivo Net Zero Carbon. La sostenibilità è nel nostro Dna ed è un valore aggiunto che diamo ai nostri clienti, nonchè una delle principali ragioni per cui i nostri clienti si affidano a noi nel mettere a terra le proprie roadmap di decarbonizzazione. Ridurre la propria impronta energetica e le emissioni è ormai fondamentale per ogni settore di mercato”.

Nella foto: Carlo Perrone, Direttore BtB di Engie Italia.

