Farmacie, da Bayer un portale a supporto della digitalizzazione

MILANO (ITALPRESS) – Bayer lancia ufficialmente Club Bayer, il nuovo portale interamente dedicato al farmacista, partner di riferimento della divisione Consumer Health di Bayer, per supportarlo ancora di più nelle attività che lo hanno reso figura di fiducia per i propri clienti.

La novità principale per gli iscritti al portale è l’approccio di gamification, attualissima modalità con cui i farmacisti possono muoversi attraverso vari livelli e tipologie di formazione e partecipare a “sfide” in diverse aree tematiche rilevanti per la farmacia.

Tra i servizi offerti, anche la possibilità per le farmacie di tracciare 24/7 ordini e situazione contabile, oltre alla facoltà di scaricare materiali di marketing pronti all’uso, per potenziare la comunicazione fisica e digitale, in particolare sui social media, strumento sempre più utile per comunicare con i propri clienti.

Club Bayer è aggiornato in modo costante con nuovi contenuti e servizi, per essere sempre al passo con i bisogni dei farmacisti in costante evoluzione. La piattaforma si basa su quattro pilastri. “Impara”: per migliorare le proprie conoscenze professionali con una vasta offerta di centinaia di corsi di formazione, non solo in senso classico, ma anche corsi utili alla professione, sia dal punto di vista scientifico che di business, come ad esempio la gestione del team e le tecniche di vendita e marketing; “Gioca”: per mettersi alla prova con le varie sfide guadagnando punti o medaglie; “Sfida”: per partecipare alle sfide di sell out, per incrementare conoscenza e visibilità; “Vinci”: per riscattare i punti guadagnati e ottenere premi utili alla professione del farmacista, riconoscimenti e certificazioni di formazione per tutto il team.

Bayer ha promosso questo progetto con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo come partner di riferimento per i farmacisti, supportandoli nelle attività di consulenti di fiducia per i propri clienti. Il farmacista si è già dimostrato infatti, in questo momento particolare di pandemia, sempre di più figura centrale dell’assistenza e del consiglio sanitario sul territorio.

“Club Bayer è un asset digitale unico, che apre un nuovo prezioso canale di comunicazione e relazione con i farmacisti, in sinergia con il lavoro quotidiano dei colleghi che li incontrano sul territorio – ha commentato Mariarosaria Colazzo, Head of Trade Marketing della divisione Consumer Health di Bayer -. E’ uno spazio in cui possiamo fornire strumenti per crescere nella professione e che ci permetterà di conoscere più a fondo interessi ed esigenze di ciascuno dei nostri clienti, permettendoci così di stare al loro fianco nell’importante percorso di digitalizzazione”.

(ITALPRESS).