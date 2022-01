Allegri “L'Inter è la squadra più forte del campionato”

11 gennaio 2022 a

TORINO (ITALPRESS) – “Bonucci è recuperato ed è a disposizione, anche se non è in grado di giocare una partita per intero. Danilo forse torna la prossima settimana, altrimenti dopo la sosta. Domani gioca Perin in porta perchè Szczesny si è vaccinato per ultimo e arriverà allo stadio all’ultimo momento, senza Green Pass. Dybala è da valutare”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della finale di Supercoppa a San Siro contro l’Inter. “Domani è una partita a parte, contro la squadra più forte del campionato e in fiducia – ha aggiunto in conferenza stampa il mister bianconero – Qualunque risultato venga fuori non deve intaccare il cammino intrapreso. Chiesa? Dispiace ma è giovane e farà ancora una grande carriera, anche se ci avrebbe dato tanto in questa seconda parte della stagione. Se ho sentito Marotta? Io resto legato ai dirigenti con cui lavoro, anche con Galliani ho un rapporto meraviglioso – ha proseguito l’allenatore livornese – Se l’infortunio di Chiesa cambia le nostre idee sul mercato? La rosa è questa è restiamo con questi giocatori. Ne abbiamo tanti offensivi e se saremo in difficoltà alzeremo Cuadrado”. Il capitano bianconero Giorgio Chiellini è tornato sulla vittoria contro la Roma:”Una vittoria come quella di domenica ti dà una botta di adreanalina e fiducia, però non bisogna lasciarsi coinvolgere dai picchi di questa stagione. In una partita contro l’Inter non sottovaluti niente, fisicamente sono molto forti e sono in fiducia. Ma questo non vuol dire che siano imbattibili in una partita secca. Dispiace quanto successo a Chiesa, speriamo di dedicargli la vittoria. Spero anche si cambi il regolamento della Supercoppa, per cui chi è ammonito o espulso in campionato salta la finale”.

(ITALPRESS).