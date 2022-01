Quirinale, Meloni “Draghi chiarisca se candidato o no”

11 gennaio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Non ho gli elementi ancora per definirlo, ma certamente a differenza di quelli che lo sostengono al governo non ho vincoli nei confronti di Mario Draghi. Io intanto lavoro con il centrodestra per giocare questa partita insieme, per dare anche ai cittadini che rappresentiamo la possibilità di far parte di questa partita. Detto questo, Mario Draghi dovrebbe fare la cortesia di chiarire se è candidato oppure o no e se fosse interessato farebbe bene a dirlo”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a ‘Fuori dal corò su Rete4.

“A me la partita di scacchi piace quando si gioca a scacchi, ma per come è messa l’Italia non abbiamo molto tempo da perdere. Non possiamo stare qui a fare i giochetti di Palazzo per i prossimi due mesi in attesa che ognuno muova le sue pedine. Chiariamo qual è il quadro e prendiamo una decisione. Sul presidente della Repubblica io ho le idee chiare sull’identikit, dopo di che devo valutare lo scenario che si mette in campo e lo voglio fare insieme al centrodestra. Credo che noi in questa fase abbiamo la responsabilità, la golden share, possiamo giocare una partita e dobbiamo farlo dall’inizio alla fine. Intanto partiamo dall’identikit che vogliamo”, ha aggiunto. Meloni ha poi sottolineato come “ho già chiarito la posizione di Fratelli D’Italia in questa partita del Quirinale: vogliamo un presidente della Repubblica che faccia il suo lavoro, che non stia lì a difendere un partito o l’altro o a garantire che qualcuno stia al governo anche se perde le elezioni, come purtroppo è accaduto in passato. In sintesi ho detto che vorrei un presidente della Repubblica patriota. Mi ha molto colpito il fatto che questa cosa abbia fatto tanto discutere, perchè in qualsiasi altra nazione del mondo, questa mia affermazione sarebbe stata considerata banale”.

