Figliuolo “L'87% con 2 dosi di Vaccino in italia, 90% in Lombardia”

24 gennaio 2022 a

a

a

GALLARATE (VARESE) (ITALPRESS) – “Oggi come cicli primari siamo all’87,3 per cento circa. La Lombardia si è avvicinata quasi al 90 per cento di persone totalmente vaccinate. A livello nazionale siamo a oltre 47 milioni e 800mila persone”. Lo ha detto questa mattina il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo all’inaugurazione dell’ ‘Hub regionale delle emergenze sanitariè nell’area dell’ex Caserma dell’Aeronautica Militare di Gallarate (Varese).

“Abbiamo fatto una decina di giorni con punte da 700-720mila vaccinazioni giornaliere, e ovviamente la Lombardia ha fatto la sua parte assicurando mediamente 105-110mila vaccinazioni”, ha continuato Figliuolo, affiancato dal consulente per la campagna vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso e il Direttore generale al Welfare della Lombardia, Giovanni Pavesi.

Fornendo altri dati a livello nazionale, Figliuolo ha precisato che “se consideriamo anche prime dosi e guariti, siamo da almeno sei mesi a 49 milioni e mezzo su una platea di 54. Poi abbiamo i 3 milioni e 600 mila bambini, di cui siamo a 1 milione e 30 mila circa, che hanno avuto una dose”. Il generale ha sottolineato che “il ritmo è buono, ieri abbiamo fatto poco meno di 25mila. Stiamo andando tra i 25mila e i 30mila al giorno in questa categoria a livello nazionale, in cui la Lombardia si pone ai primissimi posti. E’ chiaro che la Lombardia è un bel motore”.

(ITALPRESS).