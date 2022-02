Meloni “Bene passaggio Mattarella su giustizia”

04 febbraio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Considera la rielezione del presidente

Mattarella una forzatura, noi siamo stati l’unico partito a non

votarlo, ho condiviso alcuni passaggi del suo discorso ieri in

aula, come quelli sulle correnti sulla magistratura, ha

bacchettato il governo Draghi che continua a mortificare il

parlamento, con un record di decreti, tempi compressi”. Lo ha

detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite

di Radio 24. “Mi aspetto che ci sia un cambio di passo

significativo sulla sua attività” ha aggiunto “se ci sarà il

cambio di passo, glielo riconosceremo”. Sul passaggio fatto dal

presidente Mattarella sulla giustizia, Meloni ha riconosciuto: “

il richiamo è stato molto forte, un passaggio che Fdi ha

applaudito, ora mi auguro che il presidente Mattarella voglia

esercitare quel ruolo al vertice del Csm, il Italia serve una

giustizia giusta, io sono per il sorteggio per la nomina dei

membri del Csm, credo serva un cambio radicale”.

(ITALPRESS).