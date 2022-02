05 febbraio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Grandi numeri per gli ascolti anche per la

quarta serata del Festival di Sanremo. Per la prima parte (21.29 – 23.39): 14 milioni 731 mila spettatori, con uno share del 59.2 per cento. Per la seconda parte (23.44-01.41): 7 milioni 543 mila spettatori, con uno share del 63.5 per cento. Ascolto complessivo: (21.29 – 01.41): 11 milioni 378 mila spettatori con uno share del 60.6 per cento.

