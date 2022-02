Salvini “Meloni pronta a governare? Decidono i cittadini”

09 febbraio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Con la Meloni ci sentiremo, non ho tempo nè voglia di litigare con nessuno, io cerco di unire superando le divisioni che non servono a nessuno. Le sue parole? le lascio giudicare ai cittadini, ognuno ha le sue ambizioni poi sono i cittadini a decidere, in questo momento siamo al governo e abbiamo l’obbligo di lavorare”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a The Breakfast Club su Radio Capital, commentando le parole di Giorgia Meloni che si dice pronta a governare. “La mia emergenza è approvare il decreto sulle bollette di luce e gas, entro pochi giorni occorre approvare un decreto urgente. Poi la mia proposta di un centrodestra che guardaal futuro, io l’ho chiamato partito repubblicano sul modello americano, rimane valida. Ma l’emergenza di queste ore è quella energetica ed economica”, ha ribadito il leader del Carroccio.

(ITALPRESS).