Brignone bronzo nella combinata, Italia a 16 medaglie

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Lo sci alpino regala all’Italia la 16esima medaglia ai Giochi Invernali di Pechino 2022. Nella combinata femminile sulla pista di Yanqing, Federica Brignone conquista il bronzo, alle spalle delle due svizzere Michelle Gisin, che conferma il titolo conquistato quattro anni fa, e Wendy Holdener. Per quanto riguarda le altre azzurre, fuori nella manche di discesa Elena Curtoni, slalom fatale per Nicol Delago e Marta Bassino. Male anche Mikaela Shiffrin, quinta a metà gara e poi fuori fra i pali stretti. Per la 31enne valdostana si tratta della terza medaglia olimpica in carriera dopo le due in gigante, bronzo a Pyeongchang 2018 e argento lo scorso 7 febbraio.

“Straordinaria Federica! Una prova spettacolare in una gara difficilissima. Una medaglia fortissimamente voluta e cercata. Fede ha dimostrato di essere una sciatrice clamorosamente completa. E non è finita. Ora testa e cuore al Team Event di sabato dove la Brignone con gli altri azzurri può veramente, e ancora una volta, fare la differenza” il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò.

(ITALPRESS).