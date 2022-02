Federcalcio polacca “Non giocheremo play-off Mondiali in Russia”

26 febbraio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Alla luce dell’evoluzione del conflitto in Ucraina, fermamente condannato, la federcalcio polacca ha annunciato di non voler giocare in Russia (24-29 marzo) gli spareggi per i Mondiali di Qatar2022. “L’escalation militare che stiamo osservando è associata a gravi conseguenze e a una significativa riduzione del livello di sicurezza per le nostre rappresentanze e delegazioni ufficiali”, si legge in una nota della PZPN. La Polonia, assieme a Svezia e Repubblica Ceca, le altre protagoniste del play-off previsto in Russia, stanno lavorando per ottenere una risposta immediata da Fifa e Uefa e per presentare soluzioni alternative. “Questa è l’unica decisione corretta. Basta chiacchiere, è ora di agire”, ha scritto su Twitter il presidente della federcalcio polacca, Cezary Kulesza.

(ITALPRESS).