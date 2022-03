Elisa, disco di platino per “O forse sei tu”

14 marzo 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “O Forse Sei Tu”, il brano di Elisa presentato al Festival di Sanremo 2022, conquista il disco di platino. La canzone, premiata anche come miglior composizione del festival, è estratta dal nuovo doppio album dell’artista “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, entrato direttamente al #1 della classifica FIMI/Gfk dei dischi più venduti della settimana e anche al #1 dei vinili.

“O Forse Sei Tu” alla sua pubblicazione aveva battuto ogni record su Spotify, risultando la canzone di un’artista italiana più ascoltata di sempre al suo debutto sulla piattaforma, con 1.013.000 streams in sole 24 ore.

E intanto il brano rimane stabile anche nella Top10 FIMI dei singoli più venduti e in quella di Earone dei brani più suonati in radio.

