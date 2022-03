Sinner conquista un posto negli ottavi a Indian Wells

15 marzo 2022 a

a

a

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner conquista un posto negli ottavi di finale del “BNP Paribas Open”, primo Masters 1000 stagionale (combined con il secondo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e del seeding, grande protagonista del successo azzurro contro la Slovacchia in Davis, dopo aver esordito al secondo turno superando in due set il serbo Laslo Djere, nella notte italiana ha sconfitto per 7-6(5) 3-6 6-4, dopo oltre due ore e mezza di lotta, il francese Benjamin Bonzi, n.62 Atp, che nel turno precedente aveva eliminato l’altro azzurro Lorenzo Sonego. Nel primo set, sul 5-4 per il transalpino, l’azzurro ha chiesto un medical time out durante il quale gli sono state misurate le pulsazioni. Alla ripresa del match Sinner è sembrato soffrire anche problemi di stomaco. Domani, negli ottavi, Sinner troverà dall’altra parte della rete l’australiano Nick Kyrgios, n.132 Atp, in gara grazie ad una wild card, che ha superato (6-4 6-4) il norvegese Casper Ruud, n.8 del ranking e del seeding. Si ferma invece al terzo turno l’avventura di Jasmine Paolini nel torneo femminile. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.46 del ranking mondiale, dopo il successo sulla qualificata britannica Katie Boulter e l’exploit al secondo turno ai danni della bielorussa Aryna Sabalenka, n.3 Wta e seconda favorita del torneo, nel match che valeva un posto negli ottavi ha ceduto di misura all’elvetica Viktorjia Golubic, n.51 del ranking e 31esima testa di serie: 7-5 1-6 7-6(4) il punteggio, dopo oltre due ore e mezza di lotta sotto il caldo sole californiano (30° la temperatura).

(ITALPRESS).