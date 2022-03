Prosegue offensiva russa in Ucraina, bombe a Leopoli

18 marzo 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Il conflitto in Ucraina continua: l’offensiva russa nelle città prosegue e si registrano ancora vittime, esplosioni e bombardamenti.

Stamattina sono state avvertite esplosioni a Leopoli, nell’area che si trova vicino all’aeroporto. Il sindaco della città, Andriy Sadovyi, sul suo canale Telegram ha fatto sapere che i missili hanno colpito un impianto di riparazione degli aerei e che al momento non ci sono vittime.

Nella zona di Lugansk, nella notte, secondo quanto riferito da Kyiv Independent che cita il governatore dell’oblast di Lugansk Serhiy Haidai, l’esercito russo ha continuato a bombardare l’area nel tentativo di prendere Rubizhne. A Kharkiv, il servizio statale ucraino per le emergenze ha fatto sapere che, a seguito dei bombardamenti, è scoppiato un incendio in un centro commerciale, un soccorritore è morto mentre un altro è rimasto ferito.

A Kiev durante la notte e stamattina sono state attivate le sirene di allerta aerea. Stamattina sul canale Telegram della città è stata diffusa la notizia secondo cui un quartiere residenziale nel distretto di Podilskyi è stato bombardato.

Resta critica la situazione di Mariupol, la città assediata nel sud-est dell’Ucraina. In un messaggio sul canale Telegram del consiglio comunale è spiegato che in media “ogni giorno sulla città vengono sganciate da 50 a 100 bombe”. “La città è sotto assedio da sedici giorni – si legge ancora -, più di 350.000 residenti di Mariupol continuano a nascondersi in rifugi e scantinati dai continui bombardamenti delle forze di occupazione russe”. Il ministero della difesa ucraino ha quindi lanciato l’allarme: “Il 90% della città è stata distrutta dai bombardamenti”, è scritto in un tweet. “Non c’è elettricità – si legge ancora -, gas o riscaldamento in città. Non c’è vita, solo dolore continuo, fuoco e bombardamenti senza fine”.

Intanto, mentre proseguono i negoziati, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a lanciare i suoi appelli. “Abbiamo informazioni sul fatto che l’esercito russo sta reclutando mercenari da altri paesi”, ha detto in un video. “Avverto tutti coloro – ha aggiunto – che cercheranno di unirsi agli occupanti sulla nostra terra ucraina: questa sarà la peggiore decisione della vostra vita. Una lunga vita è meglio del denaro, ve ne viene offerta una breve”.

