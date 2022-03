Ucraina, Letta “Non possiamo permetterci un'altra crisi”

18 marzo 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento bisogna essere uniti, stiamo vivendo un qualcosa che non avremmo mai immaginato di vivere, quando pensiamo che c’è una guerra in Europa, la più violenta dopo la seconda guerra mondiale, dobbiamo gestire le conseguenze per evitare una terza crisi dopo quella del 2008 e quella della pandemia. Una terza crisi non ce la possiamo permettere”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine del Let Expo-Logistics Eco. “Dobbiamo lavorare per la pace, per far smettere la carneficina in atto in Ucraina e far si che ci possa essere un dialogo e un incontro tra le persone. C’è bisogno della politica internazionale e del nostro paese. Come europei dobbiamo costruire un sistema di difesa europeo, ora però dobbiamo salvare questa popolazione dal massacro”, ha aggiunto.

Per il leader dem “serve un impegno per arrivare il più rapidamente possibile alla trattativa di pace, al cessate il fuoco. Tutta la comunità internazionale deve condannare quello che sta facendo l’invasore russo in Ucraina. Siamo convinti che l’Italia e l’Europa sono dalla parte giusto ma serve un mediatore terzo tra le due parti”.

(ITALPRESS).