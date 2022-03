Si ritira dal tennis la numero 1 Wta Ashleigh Barty

23 marzo 2022 a

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Annuncio a sorpresa nel mondo del tennis: con un video pubblicato sul suo account Instagram, la numero uno del ranking Wta Ashleigh Barty ha deciso di ritirarsi a soli 25 anni. “So, in fondo al mio cuore, che è la cosa giusta da fare”, confessa in un’intervista a Casey Dellacqua, sua ex compagna di doppio. Assente a Indian Wells e Miami, la Barty ha dunque giocato il suo ultimo match nella finale vinta agli Australian Open, terzo Slam della carriera dopo Roland Garros e Wimbledon. “Non ho la spinta a livello fisico ed emotivo e tutto ciò che serve per eccellere ai livelli più alti. Sono esausta, fisicamente non ho più niente da dare – spiega l’australiana – C’era solo una piccola parte di me che non era del tutto felice, soddisfatta. Poi sono arrivati gli Australian Open e per me è il modo più perfetto, alla mia maniera, di celebrare l’incredibile viaggio che è stata la mia carriera nel tennis”. E ora? “Voglio inseguire altri sogni che non implicano necessariamente il viaggiare per il mondo”, aggiunge la Barty, da 114 settimane al vertice della classifica mondiale.

(ITALPRESS).