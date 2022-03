Ucraina, Salvini “Si parla con troppa facilità di missili o nucleare”

26 marzo 2022 a

PALERMO (ITALPRESS) – “Ci sono uomini di Stato e di Governo che parlano con troppa facilità di utilizzo di armi, bombe e missili, dall’altra parte dell’oceano addirittura di nucleare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento in video collegamento all’evento “Fondi UE. Una sfida per il Sud” a Catania: “Ringrazio gli amministratori locali, fare i sindaci è difficile in tempi normali, doppiamente con il Covid e la guerra – ha aggiunto Salvini – E ringrazio la luce che ci porta il Santo Padre, così come gli uomini e donne di fede che si ostinano a credere nella pace”.

(ITALPRESS).