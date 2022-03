Ucraina, Tajani “Contrari alla no fly zone, evitare escalation”

28 marzo 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna lavorare per la pace, non lasciare intentata nessuna iniziativa: questo è l’obiettivo principale. Il 2% del Pil destinato alla difesa? Bisogna fare un discorso complessivo e non demagogico: è un obiettivo che avevamo deciso di rispettare in accordo con la Nato”. Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia ospite di Quarta Repubblica su ReteQuattro.

“Siamo assolutamente favorevoli a fornire all’Ucraina armi difensive, non aerei o carri, e siamo assolutamente contrari alla no fly zone – ha aggiunto Tajani -. Dobbiamo evitare un’escalation, difendere democrazia e libertà, essere fermi nei confronti di Putin: l’Occidente è stato coraggioso”.

(ITALPRESS).