Pnrr, Brunetta a Bruxelles “Il Governo sta rispettando i tempi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Una due giorni importante qui a Bruxelles. Ho incontrato il vice presidente Dombrovskis, il commissario Hahn e il commissario Gentiloni per fare il punto sull’attività di governo sul Pnrr. Sono venuto qui per dire che il Governo italiano sta rispettando i tempi, gli impegni presi con l’Europa, gli obiettivi, le scadenze, i target”. A dirlo il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, durante l’incontro con la stampa a Bruxelles al termine della sua missione. Brunetta assicura che il Paese “sta rispettando al meglio tutto il contratto, perchè il Pnrr è un contratto con l’Europa” e che non è intenzionato a chiedere “rinvii, dilazioni. Siamo perfettamente in linea, con l’orgoglio di stare lavorando bene. Ci rendiamo conto della situazione complicatissima a causa della guerra, ma confermiamo gli impegni del Governo. Ci sarà il Def anticipato rispetto ai tempi tradizionali, e vogliamo che il Governo italiano sia un elemento di forza dentro la costruzione europea, dentro l’implementazione del Pnrr”. Brunetta anticipa che “le tematiche del gas, della sicurezza, dell’energia, le tratteremo assieme agli altri partner Ue a maggio, ma quello che vogliamo è che le Country Specific Recommendations di primavera vedano l’Italia cambiata”. E se nel passato le raccomandazioni riguardavano ritardi o l’incapacità di spendere i fondi “adesso – si dice sicuro Brunetta- pensiamo che le raccomandazioni saranno diverse, perchè figlie di un impegno diverso e di uno straordinario Pnrr, che ci vede tra i Paesi beneficiari delle maggiori risorse”.

(ITALPRESS).