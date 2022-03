Covid, Locatelli “Il modello Cts è patrimonio del Paese”

30 marzo 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Termina oggi l’attività del Comitato tecnico scientifico”. Così, a margine dell’ultima riunione del Cts, il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli.

“Per ognuno di noi – aggiunge – è stato un privilegio e un onore potere servire il nostro Paese, anche perchè questo servizio è stato inserito in un solco di fattiva collaborazione di dialogo tra scienza e politica. Ed è stato un modello che resterà patrimonio del Paese non dimenticandoci che tutte le istituzioni sanitarie continueranno a fornire la loro opera per supportare quella che è la gestione di una pandemia non ancora terminata”.

