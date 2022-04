Inzaghi “Milan avversario di valore ma vogliamo la finale”

18 aprile 2022 a

APPIANO GENTILE (COMO) (ITALPRESS) – “L’Inter arriva alla semifinale carica e motivata. Sappiamo l’importanza della sfida, quello che rappresenta per i nostri tifosi e la società. Arriviamo da tre vittorie consecutive, stiamo preparando molto bene la partita. Affrontiamo un avversario di valore, sta bene, bisognerà tenere altissima la concentrazione per tutti i 95 minuti, se basteranno”. A dirlo il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. All’andata è finita 0-0-0-0, l’Inter è di fatto costretta a vincere. “Per quanto riguarda il rush finale vanno scisse le competizioni – osserva -. C’è la Coppa Italia, poi c’è il campionato, siamo in corsa per tutti e due gli obiettivi, stiamo facendo un ottimo percorso considerando che a gennaio è stata vinta la Supercoppa”. Cosa hanno lasciato le altre tre partite con il Milan di quest’anno? “Sappiamo che dobbiamo e vogliamo vincere la partita, vogliamo andare in finale – afferma Inzaghi -. Avremmo potuto ottenere di più in quelle partite, gli episodi sono determinanti durante la partita e lì sicuramente dovevamo fare di più, indirizzando gli episodi nel momento giusto. Domani ce n’è un altro di derby, c’è una finale in palio e servirà la concentrazione altissima per tutti e 95 i minuti, se basteranno”. “La posta in palio è molto molto alta. La squadra lo sa che nei tre derby non abbiamo ancora vinto, quella di domani sera – conclude – è un’occasione da sfruttare nel migliore dei modi”.

(ITALPRESS).