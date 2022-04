Energia, Di Maio “Sul gas raggiunto importante accordo con l'Angola”

20 aprile 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Nel corso della missione in Angola del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e del Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, accompagnati dall’Amministratore Delegato di ENI, Claudio Descalzi, è stata sottoscritta una Dichiarazione d’intenti per sviluppare nuove attività nel settore del gas naturale, dirette anche ad aumentare l’export verso l’Italia, e per porre in essere progetti congiunti a favore della de-carbonizzazione e transizione energetica dell’Angola. “Oggi abbiamo raggiunto un altro importante accordo con l’Angola per l’aumento delle forniture di gas. A un mese esatto dalla mia prima visita in Angola, si conferma l’impegno dell’Italia a differenziare le fonti di approvvigionamento energetico. Un’azione costante a difesa delle famiglie e delle imprese italiane”, così Di Maio.

“Si tratta di un importante accordo che dà impulso alla partnership fra Italia e Angola nei settori delle rinnovabili, dei biocarburanti, del GNL e della formazione in ambito tecnologico ed ambientale”, ha dichiarato Cingolani. “Non solo un passo avanti nella diversificazione delle sorgenti di gas, ma anche un’importante contributo al sostegno della transizione ecologica globale”.

(ITALPRESS).