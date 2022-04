Sainz con la Ferrari fino al 2024 “Non c'è team migliore”

21 aprile 2022 a

MARANELLO (ITALPRESS) – Non sono stati solo i primi ed incoraggianti risultati di questa stagione che hanno spinto la Ferrari a prolungare la permanenza di Carlos Sainz a Maranello. Il 27enne pilota spagnolo e figlio d’arte, secondo nel Gp inaugurale in Bahrein alle spalle del compagno di scuderia Charles Leclerc e terzo in Arabia Saudita, ha convinto il Cavallino, con cui ha debuttato nella stagione 2021 chiudendo quinto assoluto nella classifica davanti al monegasco, unico pilota dell’annata a portare a termine ogni gara della stagione. Affidabilità, bravura e competenza hanno spinto la Rossa a prolungare il contratto del madrileno, che in passato ha corso anche con Toro Rosso, Renault e McLaren, sino alla fine del 2024. “Sono molto felice di aver rinnovato il contratto con la Scuderia Ferrari – sottolinea Sainz – Ho sempre detto che in Formula 1 non esiste una squadra migliore per la quale correre e dopo oltre un anno con il team posso dire che questa esperienza è andata anche oltre le mie aspettative. Indossare la divisa rossa e rappresentare la Scuderia è un grande onore per me e sono orgoglioso di continuare questa avventura insieme”. “La mia prima stagione a Maranello – spiega lo spagnolo – è stata solida e costruttiva, siamo cresciuti insieme a tutto il gruppo e i risultati del lavoro fatto si stanno vedendo in questo inizio di stagione. Il rinnovo conferma la piena fiducia che la squadra ripone in me e mi regala una motivazione aggiuntiva per dare il meglio. Non vedo l’ora di salire in macchina per dare tutto me stesso alla Ferrari e regalare tante soddisfazioni ai suoi tifosi. Quando sono arrivato a Maranello l’obiettivo era riportare la squadra in lotta per la vittoria e in lizza per entrambi i campionati. Quest’anno la F1-75 è una vettura competitiva che ci può permette di inseguire questi obiettivi”. “Ho detto più volte che sono convinto di avere la miglior coppia di piloti della Formula 1, per cui riconfermare la nostra fiducia in Carlos prolungando il suo contratto in nome della stabilità e continuità ci è parso un passo sempre più naturale gara dopo gara”, le parole del team principal della Ferrari, Mattia Binotto. “Nel percorso fin qui compiuto in seno alla Scuderia, Carlos ha dato prova di essere il talento che abbiamo sempre pensato, capace di portare a casa risultati importanti e di sfruttare al massimo tutte le occasioni – prosegue Binotto – Fuori dall’abitacolo si è dimostrato un grande professionista e un vero uomo squadra, e questo approccio ha aiutato tutto il gruppo a migliorarsi e a crescere. Insieme possiamo puntare a traguardi ambiziosi e sono sicuro che con Charles possa contribuire in maniera sostanziale ad alimentare il mito della Ferrari scrivendo nuove pagine di storia della nostra squadra”.

(ITALPRESS).