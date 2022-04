Zelensky alla Biennale Venezia “Supportate la nostra lotta con l'arte”

21 aprile 2022 a

VENEZIA (ITALPRESS) – “Sostenete la nostra lotta con la vostra arte, ma sostenetela anche con le parole e la vostra influenza”. E’ l’appello lanciato dal presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio diffuso durante la cerimonia di apertura della mostra collaterale al Padiglione Ucraina, presso la Scuola Grande della Misericordia a Venezia, “This is Ukraine: Defending Freedom @ Venice 2022”, organizzata dalla Victor Pinchuk Foundation. Un evento al quale non è voluto mancare il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente della Biennale Roberto Cicutto.

(ITALPRESS).