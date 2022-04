Miami travolge Atlanta, Gallinari a referto con 9 punti

25 aprile 2022 a

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Miami Heat travolge Atlanta in gara-4 e si porta sul 3-1 nella serie di primo turno dei play-off della Eastern Conference dell’Nba. Di fronte ai quasi 19mila spettatori della State Farm Arena, il quintetto della Florida si impone sugli Hawks per 110-86 con 36 punti di Butler, top-scorer della serata; tra i padroni di casa, 24 punti di Hunter e 9 dell’azzurro Danilo Gallinari, a referto anche con 7 rimbalzi e un assist in 15 minuti di impiego. Sul 3-1 per Milwaukee Bucks la serie con Chicago Bulls: i campioni in carica si impongono in trasferta in gara-4 per 119-95 con 32 punti del ‘solitò Antetokounmpo, il più prolifico del match (27 di Allen e 26 di Holiday). Nella Western Conference, perfetta parità (2-2) tra New Orleans e Phoenix, con i Pelicans che si aggiudicano il quarto round sui Suns per 118-103 con 30 punti di Ingram e 26 di Valanciunas. Denver accorcia invece la serie con Golden State: in gara-4, i Nuggets hanno la meglio sui Warriors per 126-121 con 37 punti di Jokic (33 di Curry tra i californiani).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).