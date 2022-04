Vincent Lindon presidente della giuria del Festival di Cannes

26 aprile 2022 a

CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’attore francese Vincent Lindon sarà il presidente della giuria del 75° Festival di Cannes. Insieme a otto membri della giuria, l’attore vincitore del premio come miglior attore nel 2015 presenterà la Palma d’Oro durante la cerimonia di chiusura il 28 maggio. Isabelle Huppert è stata l’ultima star francese a essere presidente di giuria nel 2009. Nella storia del Festival, celebrità francesi hanno spesso ricoperto questo ruolo, come Yves Montand nel 1987 per il 40° Festival, Gèrard Depardieu nel 1993 per il 45° Festival, e Isabelle Adjani nel 1997 per il 50°. La giuria è composta da Rebecca Hall, Deepika Padukone, Noomi Rapace, Jasmine Trinca, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Jeff Nichols e Joachim Trier.

“E’ un grande onore e motivo di orgoglio, in mezzo al tumulto di tutti gli eventi che stiamo attraversando nel mondo, avere lo splendido e gravoso compito di presiedere la giuria del 75° Festival Internazionale del Cinema di Cannes”, ha detto Lindon.

“Con la mia giuria, ci impegneremo a prenderci la migliore cura possibile dei film del futuro, che portano tutti la stessa segreta speranza di coraggio, lealtà e libertà, con la missione di commuovere il maggior numero di donne e uomini parlando loro delle comuni ferite e gioie. La cultura aiuta l’anima umana a crescere e a sperare nel domani”, ha aggiunto.

-foto Agenzia Fotogramma-