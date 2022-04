Letta “Evitare la recessione, i fondi ci sono”

26 aprile 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna assolutamente evitare una recessione, che altrimenti ci sarà e sarà pesantissima. Come? Bisogna intervenire sul prezzo dell’energia, bloccarlo a livello europeo, se non ci si riesce farlo almeno a livello nazionale, come Spagna e Portogallo hanno fatto, e dare un assegno energia alle famiglie e alle imprese. Bisogna agevolare l’uso del trasporto pubblico locale per tutti i cittadini, e poi bisogna alzare i salari”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, ai microfoni del Tg3.

“Ne stiamo parlando con il Governo – ha aggiunto -. I fondi ci sono, ci sono 6 miliardi di euro che il miglioramento dei conti pubblici ha dato, ci sono gli extraprofitti delle imprese petrolifere e dell’energia. Intervenire lì è possibile, e se c’è bisogno si farà uno scostamento di bilancio”.

