Ucraina, Guerini “Dall'Italia sostegno e aiuto”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il nostro Paese sta sostenendo e aiutando l’Ucraina, il suo popolo e le sue forze armate. Lo sta facendo partecipando allo sforzo di altri paesi della comunità internazionale, sostenendo l’Ucraina dall’aggressione ingiustificata ed ingiustificabile a cui è sottoposta ed implementando e rafforzando ogni sforzo per la ricerca di una via negoziale e per giungere ad una pace vera, costruttiva, equa e rispettosa”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione del giuramento della scuola di aeronautica ‘Giulio Douhet’ a Firenze. “Lo stiamo facendo partecipando alle decisioni assunte dalla comunità internazionale, accogliendo i rifugiati ucraini, le famiglie, i ragazzi, gli anziani, le donne, che si sono recate qui nel nostro Paese. Sono centomila i rifugiati che stiamo ospitando-ha aggiunto Guerini-. Lo facciamo attraverso il sostegno diretto allo sforzo militare che l’Ucraina sta mettendo in campo e lo facciamo anche attraverso la presenza delle nostre Forze armate in questo contesto di difficoltà e di tensione, nell’attività di rafforzamento della prontezza e della deterrenza sul fianco est dell’alleanza”.

