Covid, 18.896 nuovi positivi, 124 le persone decedute

Sono 18.896 i nuovi positivi in Italia, a fronte di 122.444 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dai dati resi noti dal Ministero della Salute. Più della metà in meno di ieri, qunado i positivi erano stati 40.757. Sono 124, invece, le vittime, ben 19 in più rispetto a ieri, per un totale da inizio pandemia di 163.736 deceduti. Sono 9.794 i ricoverati con sintomi, dei quali 368 in terapia intensiva (32 gli ingressi delle ultime 24 ore).(ITALPRESS).

