Bosch a Autopromotec con le soluzioni per officine connesse del futuro

BOLOGNA (ITALPRESS) – La divisione Automotive Aftermarket di Bosch è protagonista del’edizione 2022 di Autopromotec, che si svolge a Bologna fino al 28 maggio, presentando tecnologie, software e servizi per le officine connesse del futuro. Bosch ha sviluppato Secure Diagnostic Access (SDA) di ESI[tronic] 2.0 Online che fornisce un’unica chiave di accesso ai contenuti diagnostici protetti. L’ultima versione software comprende dati relativi a oltre 90.000 veicoli di circa 150 marche. Per la regolazione e la perfetta calibrazione dei dispositivi ADAS, Bosch offre alle officine un sistema integrato che include il software ESI[tronic] 2.0 Online con il tester di diagnosi della serie KTS e il DAS 3000 con gli accessori per i dispositivi di regolazione e calibrazione computerizzati. Bosch ha ulteriormente migliorato il software, rendendo molto più rapido il posizionamento dei pannelli target di calibrazione. Rispetto al sistema tradizionale di misurazione con metro e/o laser, l’allineamento preciso dei pannelli di riferimento ora è molto più facile e veloce. Inoltre, grazie al nuovo pannello target, le officine possono ricalibrare con precisione i sensori Lidar.

Bosch ha lanciato sul mercato la nuova gamma di unità di servizio A/C. Le officine possono eseguire tutte le attività di manutenzione ordinaria sui climatizzatori di auto e veicoli commerciali con motori a combustione, così come sui veicoli ibridi ed elettrici. Le nuove unità permettono anche alle officine più piccole di offrire un servizio di manutenzione dei sistemi A/C efficiente, vantaggioso e professionale.

Ad Autopromotec Bosch presenta il nuovo tablet DCU 120 per la diagnostica con display da 11,6″ per avere tutto a portata di mano. Potente e robusto, adatto per l’utilizzo quotidiano in officina, abbinato a un modulo KTS consente di effettuare la diagnosi centraline e accedere alle informazioni per la riparazione. Altra novità è rappresentata dal caricabatterie 12 V ad alta potenza BAT 6120 con funzione diagnosi rapida e alimentazione fino a 120Amp. Infine, con il filtro abitacolo Bosch FILTER+pro le officine sono ora in grado di offrire ai propri clienti un’ulteriore protezione per la salute degli occupanti del veicolo; separa allergeni e pollini, polveri sottili, batteri e gas nocivi. Inoltre, la generazione FILTER+pro migliorata è anche altamente efficace contro virus e muffe.

