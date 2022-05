Chiellini “Lascio in azzurro etica del lavoro e leggerezza”

30 maggio 2022 a

FIRENZE (ITALPRESS) – “Cosa lascio in Nazionale? Un’etica del lavoro importante ed il fatto di riuscire a vivere con un pò più di leggerezza tutto quello che facciamo. A me mancheranno tutti i ragazzi, la quotidianità, l’emozione, il confronto. Negli anni ho avuto il piacere di condividere lo spogliatoio con tanti giovani che ho trattato sempre come dei fratellini. Mi è piaciuto entrare in questo ruolo di fratello maggiore”. Lo ha detto il difensore azzurro Giorgio Chiellini da Coverciano dove la Nazionale italiana sta preparando la gara in programma mercoledì 1° giugno a Londra contro l’Argentina. “Credo nel destino, ho provato a cambiarlo fino all’ultimo -ha aggiunto Chiellini parlando del suo rammarico di non essersi mai potuto giocare a pieno un Mondiale-. Nel 2010-2014 sono stati Mondiali deludenti, volevo cambiare la mia storia con i Mondiali e purtroppo non ce l’ho fatta. Gli Europei invece sono state tutte magnifiche avventure. E’ il destino, non ho rimpianti, non ho tempo per averli, mi sto godendo le ultime settimane così come ho fatto con la Juventus”. Chiellini scommette su Bonucci ottimo capitano. “Prima di me c’era Gigi Buffon che era diverso da me così come lo era Fabio Cannavaro. L’importante per un capitano è essere sè stesso, convincente e di supporto per i compagni in ogni momento. Non bisogna scimmiottare gli altri. Bonucci so che lo farà bene”.

