Conte “Dato amministrative non ci soddisfa”

13 giugno 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Le amministrative sono sempre state un tabù nel M5S, questo è un dato nella storia del movimento, non è stata inusuale prendere una percentuale molto scarsa sui territori e poi balzare alle elezioni nazionali”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. “Il dato che emerge dalle amministrative non ci soddisfa” ha aggiunto. “Il M5S non riesce a stare sui territori, siamo nel pieno di un corso di rilancio che avrebbe dovuto accelerare ed entrare nella fase due di costruzione , ma siamo in ritardo e non abbiamo ancora i delegati territoriali, non abbiamo ancora gli strumenti efficaci per dialogare sui territori. Ma siamo più determinati più che mai per completare questa fase” ha concluso Conte.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).