L'oroscopo di Branko di mercoledì 3 luglio

03 luglio 2024 a

a

a

Ariete

Luna diventa sempre simpatica quando transita in Gemelli, ora anche di più perché si congiunge a Giove e vi manda nuove ispirazioni da quel segno d’aria, parole che gli altri non intendono, ma voi si. Rispondete, quando vi sentite chiamare, sono parole d’amore. La passione aumenta in serata, prima però non perdete un clamoroso avanzamento nel lavoro e in affari, è il primo effetto di Mercurio in Leone. Ricchezza immobiliare.

Toro

Palpitazioni e dolori dorsali, possibile effetto di Mercurio in Leone, infiammato anche per le relazioni di famiglia. Non solo problemi, però, avrete anche importanti protezioni in affari. Il mese infatti è ancora sotto il governo del Cancro, quindi dà aiuto per le vostre imprese finanziarie e domestiche, grazie soprattutto a Venere che resta in quel cielo. Gli amici sono l’ancora di salvezza, in questo periodo provate piacere a essere circondati da persone simpatiche.

Gemelli

Giugno, mese che i nativi americani chiamano “la Luna dei lamponi” è iniziato con Venere nel vostro segno e oggi si presenta la prima Luna di luglio, che rende il vostro amore fresco e profumato come i lamponi che andrete a raccogliere nei boschi. La vita sentimentale dei Gemelli, giovani e anziani entra proprio oggi in una fase molto bella, tutto è possibile, soprattutto la nascita di un nuovo legame. Fortuna incredibile in affari.

Cancro

Venere ha già prenotato un posto letto in casa vostra, transita da voi dallo scorso 17 giugno e uscirà il 19 luglio. Ma se voi avete qualcosa da ridire e volete iniziare un amore in altri posti, altri letti, mari, alberghi diversi… non avrete difficoltà a trovare la locazione giusta. Proseguite anche con le iniziative d’affari, organizzate tutto per la vostra Luna nuova, Marte aumenta la volontà di ottenere il massimo. Luna in Gemelli rende tutto più facile.

Leone

Mercurio una nuova forza per il vostro successo. Molti avvenimenti anche nella vita privata, in famiglia e in amore, con i figli e i parenti, progressi a vista d’occhio nel lavoro se avete deciso di non andare ancora in vacanza. Il nostro oroscopo approva questa scelta, perché le occasioni che produce Giove sono davvero eccezionali, corrispondono alle vostre ambizioni. Trasformate l’amore in un cocktail party, gli uomini sono accompagnati da una donna.

Vergine

Reagite a certe critiche del vostro non simpatico ambiente, rispondete alle persone non adatte al ruolo che ricoprono, con il vostro umorismo, ironia. Siete maestri di parole, quando non siete raffreddati o riscaldati, come oggi. Luna in Gemelli tocca la salute e rovina un po’ l’incanto in amore creato da Venere e Marte. Qualche noia prevista nei rapporti con le donne di casa, l’uomo Vergine invece discute con una donna del suo passato.

Bilancia

Venere va ancora guardata a vista finché transita in Cancro, attenti alle persone del vostro ambiente, curate il vostro fisico e la salute, senza perdere un’occasione di felicità che promettono Luna e Giove congiunti in Gemelli, anche Mercurio in Leone vi conduce in un luogo felice. Cielo, che momenti di vita! Sembra davvero che una mano materna sposti gli interessi verso le combinazioni astrali perfette. Viaggi molto consigliati.

Scorpione

Qualche volta la Luna, quando si mette contro un segno, può essere più fastidiosa e stressante di una Venere negativa. Oggi la troviamo nel segno dei Gemelli, decisamente diversa dalla Luna di ieri, siete nuovamente pronti per una nuova gara professionale e sarà la vostra grande Formula 1, che inizia sul circuito del Leone. Questo oroscopo crede nel vostro successo, ottenuto dopo un grande sforzo. Amore: i vostri occhi sembrano fissare un punto lontano.

Sagittario

Luna e Giove si incontrano una volta al mese in Gemelli, per due giorni circa, ma non è detto che ogni volta procurino crisi coniugali o scontri con collaboratori, noie nella salute. Meglio comunque prestare attenzione, specie le donne del segno, che non sono proprio sull’orlo di una crisi di nervi, per citare Almodovar, ma è certo una irrequietezza difficile da spiegare agli altri, nemmeno il congiunge la capisce. Mercurio però solleva il morale, Marte immagina un viaggio nel paese della passione.

Capricorno

Se non sono ancora iniziate le lotte estive per il successo, liberi di iniziare oggi stesso, sotto la protezione della Luna congiunta a Giove nel campo del lavoro e di Mercurio ambizioso in Leone. Situazione ideale per intraprendere un viaggio di lavoro, oppure di allargare il giro degli interessi verso l’esterno, anche all’estero. Nel caso di imprenditori importanti noi consigliamo iniziative in India, quel grande Paese appartiene al 100% al segno del Capricorno.

Acquario

Dovrete qualche volta fare i conti con Mercurio in Leone, ma ci penserete domani, o tra qualche giorno, come diceva Rossella. Oggi ve la siete meritata questa splendida Luna in Gemelli congiunta a Giove, nel punto più alto e più fortunato del vostro cielo. Voi avete anche la protezione di Venere, da qualche parte - in città, al mare, in montagna - troverete fortuna. Macchinari in primo piano, donne e motori, ossessione dell’uomo Acquario.

Pesci

Riunioni di famiglia, per programmare lavori in casa, ristrutturazioni di altre proprietà, sono tutte operazioni gradite a Saturno. Venere immagina per voi una casa bianca, che rappresenta la vostra gioventù, il desiderio di rivivere i luoghi dell’infanzia. Tutto fa parte della natura di Nettuno e del vostro animo e fa tanto bene al cuore. Luna è contro, faticosa per la salute, risveglia la gelosia. La gelosia più terribile è quella del passato.