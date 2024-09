Oroscopo di Branko di mercoledì 4 settembre: "Grandi realizzazioni", il segno che sbanca

04 settembre 2024 a

ARIETE È ancora presente la Luna nuova che vi aiuta ad esprimere al meglio le vostre doti professionali, attivatevi immediatamente. Novità invece nel pomeriggio: Luna entra in Bilancia e si congiunge a Venere, il rischio di una improvvisa tensione con il coniuge o con qualche collaboratore è alto. Calmatevi da soli, in serata un’altra sorpresa non richiesta, Marte diventa ostile in Cancro. Ne riparleremo.

TORO Sollecitate ancora nel campo degli affari approfittando dell’ultimo raggio della Luna nuova in Vergine, è tempo di grandi realizzazioni per voi. Fino a sabato conviene essere sempre in azione. Luna verso sera entra in Bilancia e conferma la positività del momento che permette di valutare in modo obbiettivo le circostanze esterne e prospetta nuove possibilità da sviluppare. Se manca un po’ di grinta con Marte in Cancro la troverete.

GEMELLI Persiste il richiamo della Luna nuova in Vergine, non adatta alla vostra natura vivace e scanzonata. Questa è una fase seria, utile per approfondire e perfezionare un progetto, anche per i lavori in casa. Per fortuna l’amore va che è una meraviglia, verso sera Luna si stabilizza in Bilancia insieme a Venere, nasce una protezione magnifica per tutti gli amanti. Salutate Marte, verso le ore 8:00 lascia Gemelli ed entra in Cancro. Ne riparleremo.

CANCRO Terzo giorno di Luna nuova in Vergine, indicata per fare scelte giuste nel lavoro e in casa, cambiamenti a cui pensate da parecchio. Noi vogliamo incoraggiare le iniziative affaristiche pensando alla grinta e buone occasioni che vi porterà Marte, da stasera in Cancro e per due mesi consecutivi. Venere agitata, dovete trovare un fiume di parole per esprimere tutto quello che sentite nel cuore.

LEONE È ancora tempo per innamorarsi, Venere è in azione, ma oggi siete ancora interessati all’aspetto pratico della vostra vita, lavoro e affari. E fate bene! Bisogna approfittare della Luna nuova. In serata Luna sarà già in Bilancia, da dove esercita un influsso affettuoso e cordiale sulla vostra vita, diventa importante per i rapporti con le persone vicine. Ambigua si presenta invece la nuova collocazione di Marte in Cancro, be continued…

VERGINE Ancora in primo piano per la Luna nuova, fase lavorativa per eccellenza e importante per tutti noi. Attenti solo nella salute, respirazione, pressione, circolazione. Con il passaggio di Marte nel segno del Cancro sentirete arrivare nuove energie tutte protese verso il futuro: datevi da fare oggi per gli scopi del domani. Non è un giorno adatto per stare da soli. E voi sapete trovare la giusta compagnia. Improvvisamente bello l’amore, come se si fosse svegliato durante la notte stellata.

BILANCIA Venere: è mai possibile che questo pianeta, secondo del sistema solare, possa nella nostra vita significare amore? Si, se lo prendiamo come Afrodite, mito dell’Olimpo, amata da Marte, Giove, desiderata praticamente da tutti… e voi avete la fortuna di essere governati da questa bellezza che attualmente transita nel vostro segno e questa sera sarà per la prima volta congiunta alla Luna. Questo amore si farà, se non altro per far arrabbiare Marte appena entrato nel segno del Cancro.

SCORPIONE La notizia del giorno, che inizia con Luna nuova ancora in Vergine, in realtà riguarda il pianeta Marte che in serata lascia Gemelli e prende possesso del Cancro, segno fratello. Come carattere voi sapete affrontare e superare tanti ostacoli ambientali però dovete avere anche a disposizione giuste energie fisiche. Con oggi finiscono scoraggiamenti e paure, state andando incontro a un nuovo periodo esistenziale. Avete anche il sostegno della fortuna.

SAGITTARIO Marte ha iniziato l’opposizione dai Gemelli il 20 luglio, quante ve ne ha fatte passare e quanto ha inciso sul vostro fisico? Tutto è bene ciò che finisce bene, verso sera finirà la severa Luna in Vergine che passerà in Bilancia accanto a Venere, subito in litigio con Marte in Cancro, ma dove litigano in due il terzo gode. Mercurio apre una prestigiosa relazione professionale, finanziaria, artistica, sportiva… il successo non manca!

CAPRICORNO Quando Marte transita nella settima casa zodiacale c’è tensione nella vita, ma se ne siete consapevoli potete usarla questa energia - perché di energia si tratta - creativamente. Anche le relazioni più intime possono soffrire nel periodo in cui Marte resta in Cancro, due mesi circa. Siete il segno del Potere, vi conviene giocare la vostra partita, ma senza stressare il fisico e l’amore.

ACQUARIO Questa Luna nuova che passa dalla Vergine alla Bilancia, tiene nelle mani uno scrigno pieno di possibilità per voi e di tanto amore. Intanto il Sole è ancora in Vergine e sarà sempre più attivo, ottimista, energico, entusiasta. Esattamente come Venere nella lontana Bilancia, sempre vicina al vostro cuore, vi permette di giocare sul fattore sorpresa. Marte da passionale diventa operaio, in Cancro lavora con grande energia e profitto.

PESCI Parlami di te, delle cose che pensi, dimmi che con me credi alla vita e all’amore… l’avete combattuta con successo questa Luna nuova e materialistica in Vergine, facendo ricorso alla poesia, che a voi certo non manca. Ostilità ambientali sono presenti, ma in serata sarete liberi dalla pressione di Marte che sarà amico per molti mesi. Qualsiasi cambiamento sarà positivo per voi. Siete più morbidi nelle collaborazioni, ma tenete separata la carriera dalle cose affettive.