"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, sabato 7 settembre.

ARIETE

Luna è diventata profonda, lucida e misurata. Cominciate a sondare la possibilità di nuove mosse nel lavoro. Battetevi per i vostri diritti anche in famiglia, che non sembra un rifugio in cui rilassarsi. Tuttavia le nuvole che si sono presentate nel cielo dell’amore da quando avete Venere e Marte in aspetto contrario, non sono così significative, ma conoscendo il vostro carattere immaginiamo che farete delle storie. Per i nuovi incontri e iniziative aspettate Luna primo quarto.

TORO

Due giorni con Luna in opposizione, irrequieta perché si incrocia con Mercurio ancora in Leone, oggi in quadratura diretta con il vostro Urano, ogni vostra manifestazione un po’ spettacolare è del tutto comprensiva perché gli influssi sono davvero nervosi e instabili. Dovete essere più elastici in famiglia perché questo sabato può essere un giorno esasperante. Altri aspetti sono positivi, impongono calma nelle collaborazioni e cautela nella salute. Relax.

GEMELLI

Attività mentale e concentrazione ai massimi livelli, equilibrio fra bisogni personali e doveri professionali, non ci sono tensioni con chi siete in rapporto stretto e questo produce gratifiche. Luna in Scorpione non è quella di ieri, leggera come una farfalla, ma risulta più utile per ogni attività. Mercurio ancora ambizioso in Leone diventa infallibile calcolatore, indovina all’istante chi e cosa può portare vantaggio. Non trascurate l’amore, Giove produce lampi che conquistano.

CANCRO

Nella previsione generale, Luna Scorpionica va trattata con riserva. Troppo forte risulta lo scontro con l’esplosivo Urano in Toro, disturbato anche da Mercurio. Essendo entrambi i pianeti a vostro favore non è difficile prevedere un giorno di successo in affari, cercate almeno di impostare iniziative ambiziose per la prossima settimana quando il favore di Mercurio sarà ancora più pronunciato. Siete attraenti, innamorati, dediti ai piaceri dei sensi. Marte, un vulcano di sensualità.

LEONE

Aspettate in silenzio, meglio non parlare troppo sotto questa invadente e per voi ambigua Luna in Scorpione, molto presente in famiglia e nel rapporto con i figli. Prudenza è imposta anche nelle questioni scritte, durante i viaggi, attenti quando guidate. Mercurio, ultimi due giorni nel segno, si trova oggi in conflitto con Urano in Toro, l’atmosfera nel campo lavorativo non è delle migliori, vi prenderà un attimo di sgomento… L’amore c’è!

VERGINE

Giorno ottimo per i viaggi, questioni scritte, occasioni per l’attività e le finanze, toccate anche da un veloce ma significativo apporto di fortuna. I transiti che incidono sull’attività professionale e affaristica sono in aumento, Mercurio ritornerà nel segno e l’aspetto che nasce oggi con Urano è tutto a vostro favore, avanti se avete interessi lontano oppure all’estero, meglio ancora se c’è di mezzo qualche segreto rapporto d’amore. Questo compleanno è diverso da quelli passati? Sì.

BILANCIA

Siamo vicini a un cambio nel quadro astrale, forse per questo oggi accuserete qualche malessere, che potrebbe essere causato da una situazione psicologica particolare. Ansia per un progetto, un nuovo inizio, un intervento nella salute? Le stelle sono buone e utili per la preparazione di nuovi piani e per inventare nuove strategie. Più che per i soldi, dovete battervi per la libertà di azione, non fatevi condizionare nemmeno dagli affetti. Sera molto sexy.

SCORPIONE

Il vostro ego sarà soddisfatto. Nel segno avete una potente Luna, ultima estiva, in sospetto passionale e complice con il vostro pianeta Marte che in Cancro butta giù tutte le barriere che vi dividono dai progetti e dalle persone che vi interessano. Fate tutto senza ansia, Mercurio e Urano sono invasivi. Ricordate Ferragosto? Quell’amore c'è ancora o è stato un’effimera avventura? Ma quella notte avete amato davvero e anche i baci ricevuti dicevano la stessa cosa.

SAGITTARIO

Un incontro può trasformare il vostro modo di vedere, pensare, agire. Un colpo di fulmine oppure un colpo di fortuna, si avvicina la vostra Luna più bella di questa estate: primo quarto nel vostro segno il giorno 11. Liberatevi prima delle idee ossessive, a proposito di altri che magari vedete come nemici. Tutte le persone di successo hanno dei nemici, voi non siete da meno. Però quando un nemico è di valore, esalta. Ancora un valzer con te, questa sera, amore.

CAPRICORNO

Luna in Scorpione - particolarmente fortunata per chi ha ascendente Scorpione - stimola la vostra mente critica, analitica, correttezza, serietà, profondità. Con le sole vostre doti potete superare gli ostacoli presenti nel settore del successo, creati non dalle stelle ma dagli esseri umani. Dobbiamo dirvi anche nome e cognome di costoro? Pensate piuttosto all’amore, rinfrescate un vecchio meraviglioso legame, preparate le carte per il vostro secondo o terzo matrimonio, dovete rinnovarvi anche nel lavoro.

ACQUARIO

Qualche vecchio fastidio può farsi sentire, ma il Sole viaggia in postazione amica, darà nuova energia. Quando vi sentite meglio spuntano le vostre idee vincenti, riuscite ad affascinare chiunque. Per molti, l’attesa in amore è finita. Altri dovranno aspettare fino al primo quarto di Luna in Sagittario, martedì-mercoledì. Luna in Scorpione invita a prestare attenzione agli aspetti burocratici, legali.

PESCI

Oggi avete una splendida Luna in Scorpione, segno che riesce a smuovere anche le acque della fortuna. Concluderete l’estate con la bella promessa di Saturno - futuro professionale di successo -cosa che dovrebbe rendervi più tranquilli in famiglia e più sicuri nell'ambiente di lavoro. Ci sarà un altro esame da superare, per le persone di una certa età, domani Saturno sarà in opposizione al Sole in Vergine, transito che metterà in evidenza tutti i rapporti stretti. Salute.