12 settembre 2024 a

a

a

Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo segno per segno di giovedì 12 settembre 2024

Ariete

Luna è passata in Capricorno, transito che mette l'accento sull'ambiente professionale nel suo insieme, compresi i superiori, ma non incide direttamente sul vostro lavoro personale che continua ad essere ottimamente sostenuto da Mercurio. Tuttavia questa umidità nell'aria e nella vostra mente non è adatta per coinvolgimenti in questioni importanti. Il rischio è troppo alto, concentratevi sul privato. Vi siete un po' allontanati dai parenti.

Toro

È uno di quei giorni in cui dovrebbe prendervi l'allegria e la gioia di vivere, per 48 ore consecutive, finché la Luna resta in Capricorno il vostro segno può contare su tutte le stelle positive. Occasione unica per affrontare e sistemare le questioni o i problemi che da tempo cercano una via d'uscita, impegnatevi. Affari guidati dalla fortuna di Giove, ma voi dovete pensare anche all'amore, Marte vi consente di vivere tutte le passioni che sognate. Viaggi sì! Cabala.

Gemelli

Il cuore vi chiama, e fa bene! Vuole una passione assoluta. Caramelle non le voglio più, canta Venere in Bilancia, splendida posizione per tutto, voi dovete inventare qualcosa che rinnovi il matrimonio. Luna è uscita dal Sagittario, per due giorni sarà in Capricorno e cercherà di risvegliare una mente un po' addormentata, oppure presa da se stessa, che gioisce dei successi non ancora ottenuti. Siete figli di Mercurio, fate largo uso della parola, affascinati dal suono stesso delle vostre parole.

Cancro

Oggi la vostra Luna cambia aspetto, dal Capricorno si oppone a Marte che transita nel vostro segno, aspetto che non lascia prevedere un giorno tranquillo. Ma adesso che vi abbiamo avvertito della cosa tocca a voi evitare qualsiasi conflitto con le persone vicine, nel matrimonio, ma soprattutto nei rapporti di lavoro e affari. Basta una gaffe soltanto per danneggiare il lavoro che avete con tanta pazienza preparato e organizzato. Scontri con le donne, Venere debole. Salute.

Leone

L'effetto positivo di Venere nella radiosa Bilancia è che fa vedere con occhi differenti ciò che circonda le vostre attività quotidiane, tutto vi sembra più piacevole. Il giorno è giusto per intensificare la vita sociale, incontri di amicizia, anche per intraprendere un breve viaggio, perché ogni novità potrebbe diventare utile al vostro successo. Se alla mostra di Venezia non vi hanno premiato con il Leone d'oro, pazienza, ci penserà Giove in posizione eccellente per il vostro futuro, per i desideri, gliideali.

Vergine

La vostra attenzione è tutta rivolta verso la professione, la carriera, la reputazione, gli affari. Non può essere diversamente visto Mercurio nel segno, oggi in aspetto costruttivo e anche fortunato con Luna passata in Capricorno, segno delle vostre amicizie più care e naturalmente della famiglia e del vostro amore. Apritevi con tutti, ma qualche segreto deve restare segreto. È possibile che abbiate difficoltà con i collaboratori e con i superiori, ma ciò non giustifica la vostra arroganza.

Bilancia

Luna in Capricorno, impone un ritmo di vita meno forsennato, chiama verso la famiglia e altre questioni private. La felicità è vivere in casa propria circondati dai familiari e naturalmente dall'amore. Non dovete pensare di perdere chissà quali opportunità, Giove e Venere proteggono il vostro successo professionale e le vostre imprese di affari, perché c'è sempre un affare nella vita della Bilancia che chiede urgenza. Marte non è solo negativo, risveglia il talento amatorio.

Scorpione

Incredibile, semplicemente incredibile. Informiamo che siete per due giorni illuminati solo da stelle che pensano al vostro bene, per dirla in linguaggio terrestre. Lassù c'è una Luna che brilla per ogni tipo di attività professionale, imprenditoriale, affaristica. Non mischiatevi alla folla disordinata per quel che riguarda i progetti presenti e futuri, abbiate la vostra visione delle cose e delle persone, vincerete. Luna in Capricorno coinvolge nel gioco della passione Marte e Plutone, puntate in alto.

Sagittario

I faticosi spostamenti, i troppi cambiamenti, non sono benvisti da Mercurio e Sole congiunti in Vergine, nella salute esercitano una pressione sulla digestione, Giove suggerisce controllo medico. Ma voi non avete certo bisogno di volare alle Isole Vergini per trovare amore e avventure sexy, Marte ve li fa trovare dietro l'angolo di casa, oppure nel bar sotto casa. Luna transita nel settore del patrimonio, dice che ve la cavate molto bene sul terreno finanziario. Casa e figli!

Capricorno

Quando la Luna transita nel segno diciamo che è "esiliata", cioè, perde un po' le caratteristiche romantiche e diventa razionale e concreta, certe volte dura come le vostre montagne. Ma voi siete una capretta e sapete scalare benissimo anche il monte Everest se qualcuno si illude di mettersi davanti per bloccarvi il passaggio verso il successo. Giove e Saturno sono dalla vostra parte, la svolta a cui pensate da due anni, inizia oggi e domani. Amore prepotente.

Acquario

Qualcosa di speciale l'avrete di sicuro, gli ultimi giorni estivi saranno quelli che offriranno i momenti più belli e sensuali per gli amori vecchi e nuovi. La comprensione coniugale non è ancora perfetta, ma rispetto al passato periodo, per non parlare dello scorso anno, si può dire che siete in luna di miele. Siamo in attesa dell'ultima Luna stagionale nel vostro segno, prevista per sabato. Se avete iniziato da poco un rapporto, andategli incontro con passo leggero.

Pesci

Amicizie femminili sono indicate dalla Luna in Capricorno e Venere in Bilancia, che possono procurare a sorpresa nuove amicizie amorose, gli uomini potrebbero fare un incontro passionale in un ambiente amichevole. Ma non nel luogo dove lavorate, dove ci sono dei serpentelli che vi remano contro. Dovete ricordare che Mercurio in Vergine crea conflitti nelle collaborazioni, lasciateli stare- ci penserà Saturno a sistemare tutto. Sportivi: risultati eclatanti.