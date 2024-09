26 settembre 2024 a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, giovedì 26 settembre.

ARIETE

Balla con i lupi lo diciamo sempre quando il vostro Marte si trova in aspetto contrastante, come ora in Cancro è una quadratura insidiosa, imprevedibile, perché riesce anche a trasformare l’ambiente vicino. Luna è ancora in Cancro, annuncia un nuovo fastidio nel lavoro, causa Mercurio che entra in Bilancia. Scontri con collaboratori e soci, però risveglia l’ambizione di iniziare qualcosa di nuovo. Discutete le eventuali difficoltà nel vostro matrimonio.

TORO

Se volete far pace con chi siete in conflitto, nel lavoro o in famiglia, approfittate di questa saggia Luna nelle prime ore ancora in Cancro. Nel frattempo Mercurio entra in Bilancia, transito ottimo per tutti i tipi di lavoro intellettuale, tendenza a prestare molta attenzione al dettaglio e alle tecnologie che impiegate nel vostro lavoro. Questo è un dono di Urano nel vostro segno. Venere provoca discussioni con le donne di casa, rende nervose ed esigenti le amanti.

GEMELLI

Uno vorrebbe magari parlare solo di amore, passione, giochi nel fienile, ma dobbiamo seguire il disegno delle stelle che per voi è molto chiaro. Mercurio lascia la Vergine, entra in mattinata nella Bilancia segno della vostra fortuna. Esprimete i vostri pensieri agli altri. Ma ricordate che Mercurio è anche un pianeta scherzoso e può spingere a combinarne una delle vostre. Per il resto, influssi stimolanti eccitano la mente e i sensi. Carriera e affari.

CANCRO

Risveglio con Luna ancora nel segno, sarete un po’ storditi per tanti pensieri che si rincorrono nella mente. Studiate come uscire dal caos professionale o domestico che farà nascere Mercurio in Bilancia. Il disturbo sarà breve, attenuato dalla grande forza di Venere in Scorpione, le idee sono la vostra vera ricchezza. È autunno, smuovete la terra, seminate. Il cuore pieno di passione, insegue l’amore fino in camera.

LEONE

In serata la Luna calante sarà nel vostro segno, ma già dalle prime ore del mattino voi avrete belle sensazioni e nuove ispirazioni nel lavoro, portate da Mercurio in Bilancia approfittate di questa fortuna che cade dal cielo, subito, altrimenti in ottobre vi morderete le vostre splendide dita. Sono famose, nello zodiaco, le vostre unghie, come di un leone o di una tigre, oppure come quelle del gatto di casa.

VERGINE

Forse è stato troppo veloce Mercurio nel segno, ma anche in Bilancia sarà operativo nel campo dei beni materiali, patrimonio paterno o materno, oppure capitale che avete costruito con la vostra intelligenza e lavoro. La giornata è veramente bella per l’amore, per la prima volta avete il perfetto influsso di Venere e di Marte che rendono semplicemente incantevole l’amore, le amicizie, siete benvoluti da tante persone.

BILANCIA

Mercurio arriva nel segno in mattinata, ma quest’anno effettua un transito veloce, fino al 13 ottobre. Non sarà affatto negativo anche nei periodi successivi, anzi siamo lieti di anticiparvi che avrete Mercurio ottimo per il resto dell’anno! Magnifiche combinazioni nelle finanze, pensate anche all’acquisto di beni immobili, magari solo come investimento. Luna pesante in Cancro, una sola goccia d’acqua danneggia il vostro amore, riparatelo.

SCORPIONE

Luna-Venere-Marte-Saturno-Nettuno! Profumo di fiori d’autunno. Non avranno magari lo splendore delle rose di maggio, ma sono più resistenti alle intemperie stagionali. Siete provocati ma anche stimolati da Urano, passionale. Strani, insoliti nuovi amori. Ogni tanto, dovete fare e amare quello che vi fa piacere. Non siate feroci con chi non vi ama più o con chi voi non amate più.

SAGITTARIO

I cambiamenti che state preparando per i lavori in casa, rispecchiano i cambiamenti già avvenuti nel vostro intimo. Incontri insoliti, utili per la professione e per gli affari. Sentite nell’aria un cambiamento degli influssi astrali, infatti Mercurio abbandona la noiosa postazione in Vergine ed inizia il volo nella Bilancia. Da voi arriverà a novembre e lo avrete nel segno fino alla Befana del 2025. Incontro con i giovani, ritornerete anche voi giovani.

CAPRICORNO

Luna ancora in Cancro, opposta a Plutone, fa sembrare più pesante Mercurio che entra in mattinata in Bilancia. Certamente non è questo il giorno per rischiare ma fortunatamente il transito dura solo fino al 13 di ottobre. Consigliamo di rimandare appuntamenti e decisioni importanti quando inizia lo Scorpione. Esaminate ciò che avete ottenuto finora, scegliete nuove tecniche e nuovi sistemi di lavoro. Fatalisti in amore.

ACQUARIO

Niente paura se avete perduto la prima ondata di occasioni, è in arrivo un altro influsso di Mercurio positivo per l’attività, carriera, finanze, studio. Dalla Bilancia guarda con ammirazione Giove, aspetto che vi porterà fortuna. Ma dovete essere veloci, sistemare almeno all’ingrosso tutte le iniziative importanti, entro il 13 ottobre. Transito di breve durata ma ottimo per iniziare dei viaggi.

PESCI

Buone notizie per voi arrivano sin dalle ore 7 del mattino, Mercurio cambia volto (quella che è la sua specialità) e diventa straordinario suggeritore nel campo del lavoro e soldi. Approfittate del transito anche nel mese di ottobre perché dopo la situazione sarà meno leggera. Amore, adesso diventa forte il desiderio di andare da qualche parte, magari alla ricerca della fortuna o di un nuovo amore. Partite!