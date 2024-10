L'oroscopo di Branko di sabato 26 ottobre: "Vi guardano con invidia": il segno che fa rosicare gli altri

26 ottobre 2024 a

a

a

Ariete

Oggi non potete nemmeno immaginare quanto farete da questa Luna in Vergine alla Luna nuova in Sagittario, a inizio dicembre. Un periodo di influssi astrali importanti anche per molti amori, matrimonio, relazioni libere, ricerche, sistemazioni definitive. Mercurio mette in funzione le vostre forze creative, procura occasioni favorevoli. Marte vi maltratta ancora, dovete trattare il vostro corpo che suscita invidia presso i vostri coetanei, come fosse una rarità. Così anche l’amore.

Toro

Urano oggi in trigono con Luna passata in Vergine, influsso che dona una mente inquisitiva e avida di conoscenza, avete vedute ampie e non vi preoccupate di cose banali e superficiali. Sono gli altri casomai che vi coinvolgono in situazioni che non portano né successo né guadagno. Per via dello Scorpione, il periodo professionale non è facile, prendete le cose con filosofia. Amore: "Gracias a la vida que me ha dato tanto” (Violetta Parra), un po' di spagnolo ci vuole proprio.

Gemelli

È necessario fare un punto della situazione. Molte cose sono già state cambiate dall'inizio dell'autunno, altri cambiamenti sono nell'aria e impegnano soprattutto chi ha responsabilità familiari, impegnativa anche la vita dei giovani sposi e di tutti gli innamorati che sono autorizzati a coltivare un dolce sogno, ma sono le cose materiali e l'ossessione del successo che li allontano qualche volta dall’amore. Luna in Vergine coinvolge tutti nelle questioni familiari.

Cancro

Inattesa, oppure lungamente attesa, arriva una novità nel lavoro e nelle varie operazioni economiche. Numerosi contatti e forse necessità di intraprendere un viaggio, in tal caso avete la protezione di Mercurio e della Luna in Vergine, magnifico Urano nel settore dei grandi incontri, sorprendente anche per l'amore. L'amore con Marte nel segno è un'esperienza reale, fisica, ma c'è anche Nettuno che dà un tocco romantico alla vostra fresca immagine - così vi vedono gli altri.

Leone

Casa, dolce casa. Le questioni familiari, i rapporti con figli e genitori, parenti, chiedono qualche chiarimento. Anche l'odierna Luna, passata in Vergine, vi aiuta, attivatevi nel settore della vita pratica, non forzate però le opinioni sugli altri… Ogni parola detta così per dire, vi costerà qualcosa. Rivedete il metodo di lavoro. Evitate confronti e conflitti, in questo momento non c'è la protezione del Sole e Mercurio appare instabile. Venere però splende sempre.

Vergine

Sembrate quelli da prima serata, come dicono in televisione, siete sempre al centro delle attenzioni delle stelle e delle nostre previsioni. Cerchiamo di farvi evitare qualche gaffe che potrebbe creare Saturno, tenete sempre sotto controllo la forma fisica e la salute. Nel segno, Luna di ottobre, una concentrazione di occasioni propizie che vi mettono in evidenza nel lavoro e nella vita affettiva. Venere vorrebbe vedervi più concentrati sull'amore, chiede quando perderete la testa.

Bilancia

La gente vi guarda con ammirazione ma anche con qualche invidia, mormora che vi crescono i soldi in tasca, voi certo non temete alcuna recessione. Giove parla di regali materiali e di beni ereditati, forse in forma di liquidazione, considerando che Saturno ha già portato molti alla pensione. Non ci sono pianeti nel vostro segno, dobbiamo basare le previsioni sugli influssi che vi arrivano dall'esterno, a parte Marte in Cancro sono tutti positivi.

Scorpione

Dopo lo stress degli ultimi giorni, probabilmente c'è stato anche qualche problema di salute, la Luna è oggi in forma smagliante per voi, in Vergine. Lasciate che la vostra mente originale vada per la propria strada, avete Saturno geniale, che navighi per il suo mare (Nettuno aiuta ogni metamorfosi), Plutone sta preparando l'assalto finale, nel lavoro. In amore sarà qualcun altro ad assalirvi, ma la cosa vi piacerà assai. Donne: un uomo è partito senza dire una parola? Che sollievo!

Sagittario

Il cielo astrale è in evoluzione, nuovi transiti sono già all'orizzonte, per questo dovete accettare anche qualche Luna un po' noiosa, come questa in Vergine oggi e domani. Ricordiamo però che viaggia nel settore del successo e noi che abbiamo un fiuto da segugi, vediamo il successo arrivare nei primi giorni di novembre. Pagate, se c'è qualcosa da pagare, la libertà (coscienza) non ha prezzo. Amore: testardi a modo vostro, od ostentate una durezza che non possedete.

Capricorno

Voi non sarete mai disoccupati. La capacità istintiva di trovare lavoro e creare affari dal niente, di precedere gli altri con le idee, sarà di giorno in giorno potenziata da Plutone, il potente astro del successo. Anche dopo che sarà ritornato in Acquario, avrete il suo aiuto nel campo finanziario. Questa Luna in Vergine, segno che conserva, risveglia il capitalista che c'è in ognuno di voi, non importa il mestiere che fate. Ricordatevi però che anche il Capricorno è nato per amare.

Acquario

Mercurio è congiunto al Sole nello Scorpione, è buona regola seguire prudenza negli spostamenti e viaggi, alla guida e con i macchinari, perché nel disturbo si inserisce anche un infuocato Urano. Lavorerete e viaggerete lo stesso, basta trovare la Luna giusta. L'odierna Luna in Vergine obbliga a pensare: i problemi domestici e nel mondo del lavoro, sono causati solo da altri? Sono in discussione le scelte del passato. Ma un viaggio nel passato in amore, sarà bello.

Pesci

Luna in Vergine opposta a Saturno e Nettuno nel vostro segno. Sono provocati gli uomini, sono infastidite le donne (problemi di natura intima, dato che pure Venere è infiammata). L'importante è non introdurre le questioni del mondo esterno nella vita familiare, discutete se necessario fuori ma al ritorno in casa nulla deve trasparire dal vostro viso. Le lancette dell'amore sono momentaneamente ferme sull'ora della reciproca insofferenza. Gli amici però ci sono sempre, per voi.