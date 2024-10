28 ottobre 2024 a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, lunedì 28 ottobre.

ARIETE

Stelle buone per un periodo della vostra vita che ricorderete a lungo. Ma poco può succedere senza la vostra iniziativa, volontà, impegno. Ora è il momento di far vedere la famosa intraprendenza arietina, in affari e in amore. Urano vi può far guadagnare o perdere, dipende, il lavoro deve essere perfetto anche sotto il profilo tecnologico. Mettete i soldi da parte, per un viaggio di fine anno con il vostro amore. Volevate il grande amore? È qui, con voi, per sempre.

TORO

Luna ancora nel campo dell’amore, intenso abbraccio passionale da Marte, possibilità di incontri e innamoramenti improvvisi anche nell’ambiente professionale. Suscitate ammirazione per i progressi raggiunti, e anche invidia. Molto viva la voglia di fare qualcosa di nuovo oppure di ricominciare ad amare di nuovo, questa è la nota più bella del vostro cielo, considerando che non siete un segno facile ai cambiamenti. La vita cambierà anche voi, se non è ancora successo.

GEMELLI

Oggi è necessario fare il punto della situazione. Tante cose sono cambiate dall’inizio dell’anno, altri cambiamenti sono nell’aria e impegnano soprattutto chi ha responsabilità familiari, impegnativa situazione anche per i giovani sposi e gli innamorati, che sono però autorizzati da Giove a coltivare un dolce sogno. Non siete nella solita forma fisica e spirituale, meglio non insistere se vedete di non riuscire a ottenere consenso immediato nelle collaborazioni. Stomaco.

CANCRO

Concentrazione perfetta soprattutto nella prima parte del giorno, buono il rapporto con l’ambiente di lavoro e scelte indovinate nel campo finanziario. Ma se vi promettono miracoli in Borsa, restate lucidi. Forse dovrete intraprendere un viaggio, in tal caso avete la diretta protezione di Mercurio, che sarà buono fino alla fine dell'anno. In amore naturalmente non siete molto razionali, ma sempre pieni di calore. Alla passione amorosa-sportiva, ci pensa Marte, un eroe.

LEONE

Oggi è importante controllare tutti i progetti già impostati, prestare attenzione anche alle azioni degli altri. Luna sarà positiva tutta la settimana, darà molto quando in Bilancia sarà in aspetto con Giove e poi con Venere-Sagittario. Un fuoco che porta fortuna e che non smentisce il buon cuore del Leone. C’è in voi una serena amabilità che attira gli altri, molti sono disposti a venirvi incontro. Famiglia: oggi arriva qualcosa che rende più sereni. In amore, voi dettate legge.

VERGINE

Un familiare vi dà qualche preoccupazione, ma Luna nel segno vi aiuta a guardare tutto con più ottimismo, certamente siete voi a dover sistemare le cose. Arriva una sensazione di stanchezza per il tipo di vita che state facendo in questo periodo, ma è quasi inevitabile con Nettuno in opposizione che incide negativamente sugli stati d'animo. Strani raffreddori, vie respiratorie molto sensibili. Avete bisogno di un piacevole break per ritrovare subito l’ottimismo.

BILANCIA

Lasciatevi corteggiare in amore. Chi volesse conquistarvi avrà un compito facile, il vostro cuore ha bisogno di tanto calore, attenti invece a quelli che vi corteggiano nel settore pratico, in affari. Tutti vi chiamano, tutti hanno bisogno di voi. Anche il coniuge dice di non sentirsi bene ma non rinuncia alle sue comodità e ai suoi passatempi preferiti. Dai vostri salotti, trasferitevi nelle praterie selvagge della vita, ritrovate il gusto dell'avventura, dice Venere.

SCORPIONE

Gli altri vi vedono agitati e nervosi, in realtà voi siete così quando concentrate i pensieri su un nuovo progetto di lavoro e di affari, sono le idee che fermentano nella vostra mente. Uscirà fuori qualcosa di originale anche oggi, nel vostro lavoro siete sempre precursori di metodi nuovi. Certo, adesso avete un anno in più… Dopo una certa età non è una notizia esaltante, ma il cuore no, riesce sempre a meravigliarsi davanti ai fiori d'autunno. Festeggiate la vostra bella età.

SAGITTARIO

Il corpo è particolarmente sensibile alle sostanze tossiche e ai prodotti chimici, controllate sempre il cibo che mangiate fuori, specie durante i viaggi. Luna in Vergine è oggi aggressiva perché opposta a Nettuno, si tratta di avere pazienza un giorno soltanto. Mantenete un atteggiamento concreto anche in amore. I quattrini servono a comprare terre, le mogli e i mariti li assegna il destino. Un atto notarile molto importante, probabilmente legato alle proprietà ereditate.

CAPRICORNO

“Dov’è l’amore?”, canta Cher stregata dalla Luna, come voi. La settimana apre con Luna ancora in Vergine, graziosa per l’amore, emana il profumo di lavanda che vi ricorda l’estate e le vacanze. Perché non ripetere quel viaggio felice? L’agitazione in famiglia è forse dovuta a un avvenimento lieto, già accaduto o in preparazione. Scoppiano nuovi amori, però potrebbe trattarsi di un sogno d'autunno. Sicure invece le occasioni di successo e guadagno, propiziate da Saturno.

ACQUARIO

Anche i giovani del segno risentono delle pesantezze di certi impegni di tipo finanziario. Cosa volete, Mercurio ultimi giorni in aspetto severo dallo Scorpione, Venere è certamente positiva ma in Sagittario diventa molto light, sembra uscita dal paese dei campanelli. Il bello del vostro segno è che riuscite comunque e sempre a cavarvela molto bene, specie se la vostra attività si svolge a contatto con il pubblico, tuttavia anche voi siete un po’ sfruttati, fatevi pagare meglio.

PESCI

Lasciate passare questa Luna stancante, domani iniziano aspetti decisamente più favorevoli per il lavoro e affari, guadagni in aumento. Le informazioni raccolte e l’esperienza acquisita permettono di concludere con successo e soddisfazione il mese di ottobre, anche dal punto di vista amoroso, nonostante la dispettosa Venere. Fortunatamente il transito non dura a lungo, però dovete sostenere altre discussioni nell'ambiente professionale e in famiglia.