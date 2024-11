Le stelle di Branko, l'oroscopo segno per segno di domenica 3 novembre 2024

03 novembre 2024 a

Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo segno per segno di domenica 4 novembre

Ariete

Nuove frecce al vostro arco fornirà Mercurio entrato in Sagittario, seguito oggi dalla Luna, domani invece Marte sarà in Leone, la vostra riscossa è vicina. Molto promettente la sfera professionale finanziaria, troverete anche il coraggio di rompere con situazioni e persone diventate un ostacolo sulla strada del successo. Siete nervosi perché non avete ancora raggiunto la cifra stabilita all'inizio d'autunno? L'avrete entro il solstizio d'inverno. Preparate una festa.

Toro

Col passare delle ore si placa l'agitazione degli ultimi giorni, ma restano ancora problemi e difficoltà che si sono presentate in famiglia, casa, nei rapporti stretti. Siete sotto pressione del Sole in Scorpione, la prossima notte invece Marte raggiunge il Leone e porterà in evidenza proprio la famiglia, figli, fratelli. Grazie a Mercurio che sarà a lungo positivo è possibile discutere con calma e con quel tocco diplomatico-ambiguo che voi sapete giocare a perfezione. Anche in amore.

Gemelli

Il cambio del quadro astrale si presenta all'improvviso: Mercurio in Sagittario insieme alla Luna, per due giorni. Forse il passaggio è troppo veloce persino per un segno mobilissimo come il vostro. Ma c'è sempre qualche pianeta che viene in soccorso, domani sarà Marte in Leone a darvi forza e anche fortuna insieme a Giove, ma le contestazioni nei vostri confronti ritornano, incomprensioni con soci e collaboratori. La situazione è molto eccitante per i nuovi incontri sexy.

Cancro

Luna nuova ha fatto vedere e capire in quale direzione indirizzare la barca della vostra vita. Mentre pensate come e perché, vivete con slancio questi primi giorni di novembre che riportano un influsso che può diventare meraviglioso per l'amore, molto favorevole a tutte le trattative d'affari risulta Mercurio insieme alla Luna nel segno del Sagittario. Domani possono iniziare le lotte per il potere o il successo, Marte vi lascia ma occupa a lungo proprio il campo dei soldi. Viaggi ok.

Leone

La pace in famiglia è un sogno ancora non realizzato ma oggi con Luna in Sagittario arriva finalmente la fiamma dell'amore e soprattutto della amicizia. Mercurio sarà al centro del vostro oroscopo fino alla Befana, domani mattina arriva Marte nel vostro segno e anche lui avrà un soggiorno lungo in Leone. Vogliamo precisare però che Mercurio non è solo lavoro e affari, protegge anche i ladri, meglio tenere i cassetti chiusi. Lasciate libero accesso solo al vostro cuore.

Vergine

"Non ce la faccio più", così si dice quando si sente lo stress di un lavoro intenso e prolungato, ma potete essere soddisfatti per quello che avete realizzato nel campo pratico solo negli ultimi due mesi. È stato proprio Mercurio, che adesso si pone in posizione ostile, ad allontanare le persone che non hanno nulla in comune con voi. D'ora in poi dovrete essere ancora più selettivi, specie nella ricerca dei collaboratori. Luna negativa consiglia molto relax, controllo medico.

Bilancia

Ci sono delle opportunità in arrivo che consideriamo eccezionali, ma dovrete essere voi da soli a capire chi vi può dare molto. Noi guardiamo gli astri in movimento, oggi in particolare la stupenda fiamma che vi raggiunge dal Sagittario e vi assicura successo in società, domani termina la negatività di Marte che diventa anzi super amico nel segno del Leone. Incredibili incontri sino alla fine dell'anno! Sarà mia premura avvertirvi quando prendere e quando attaccare. Anche in amore.

Scorpione

Nessuno potrà dire che la vostra Luna nuova sostenuta dal Saturno e Nettuno, opposta a Urano, non crei cambiamenti nella vita di tutti. Abituati alla battaglia, domani inizia per voi un altro periodo guerresco, Marte in Leone durerà parecchio, preparatevi anche fisicamente alle nuove responsabilità che vi attendono nel lavoro e in famiglia se avete precise responsabilità. Questo novembre può essere lo stesso dolce. Lei, Venere, non vi abbandona mai! Verifica bancaria.

Sagittario

Avere sempre di più è il vostro modo di vivere e nessuno vi può rimproverare per questo, anche perché pure gli altri ottengono qualcosa dal vostro lavoro e successo. Quelli di voi che inseguono non solo fama e soldi, ma sognano anche il potere, saranno di certo aiutati dalla Luna entrata nel segno, con Mercurio e Venere, domani invece Marte dal Leone riporterà tutti i sorrisi sul vostro paffuto viso. Avete messo su qualche chilo, ma siete proprio per questo più sexy.

Capricorno

Domani Marte si allontana dalla posizione veramente ostile che aveva in Cancro, passa per molte settimane in Leone, rilassatevi oggi e fate un sospiro di sollievo. Non avrete praticamente più pianeti negativi, Mercurio però sarà in aspetto silenzioso nel segno che vi precede e questo fa prevedere inimicizie, chiacchiere, ostilità da parte di persone che hanno in realtà paura di voi. Strano il vostro amore, anche un po' interessato da una parteo l'altra.

Acquario

Trovate un posto tranquillo dove passare questa domenica in totale relax,dopo l'esaurimento nervoso e fisico provocato dalla Luna nuova. La parte sinistra del corpo, oggi il Sagittario insieme a Mercurio diventa un’affettuosa fisioterapista. Bisogna ritrovare le forze per affrontare nel prossimo periodo la faticosa opposizione di Marte dal Leone. Questo pianeta metterà però in azione Giove, che per voi è sempre simbolo della fortuna in amore e in affari.

Pesci

Le stelle continuano a evidenziare il lavoro e i rapporti con l'ambiente professionale, Mercurio in qualche modo metterà alla prova le vostre capacità, nelle prossime settimane. Fortunatamente Marte che passa dal Cancro al Leone è in aspetto vigoroso proprio per il lavoro e gli affari. Oggi e domani tre pianeti in Sagittario vi mettono sotto stress anche dal punto di vista fisico, non promettete troppo, non mangiate troppo. Trovate il riposo tra le braccia dell'amore.