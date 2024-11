07 novembre 2024 a

a

a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, giovedì 7 novembre.

ARIETE

Giorno irrequieto. Luna ancora contro dal Capricorno, affrontate tutto con leggerezza, rilassatevi ascoltando musica, una sosta al bar, ma non fate conversazioni impegnative. Nessuno, nemmeno chi vi ama e vi conosce da sempre capisce la vostra agitazione, specie nel settore del successo, procura cambiamenti nella professione, ma ciò nonostante ascesa nella vita e fama. Guardate avanti, se sapeste quanti nemici punirà il vostro Marte!

TORO

Segnali molto incoraggianti arrivano dalla Luna nel lontano Capricorno, un influsso positivo per le vostre decisioni e per la vostra vita, dovete solo controllare momenti di ansia che Marte riesce a provocare. Certe questioni legali sono causate da questioni personali ma saranno per voi vantaggiose, alla fine. È molto difficile incontrare un Toro senza risorse, siete ricchi. Calmanti naturali per i vostri nervi.

GEMELLI

Saturno è poco disponibile per le frivolezze in amore, non dovete insistere troppo con l’altra persona. Siete sempre sensuali, sexy e desiderati. Il potente Giove controlla il punto più alto del vostro cielo, compreso il matrimonio. Per le nuove conquiste aspettate il primo quarto domani. Per quanto riguarda professione e affari, lanciate una proposta, annullate un progetto che non è partito.

CANCRO

La particolare attenzione che le stelle riservano al Capricorno, sede delle vostre collaborazioni, fa pensare che dovete cambiare qualcosa, iniziando dall’atteggiamento che avete nei confronti degli altri. Siete troppo esigenti o troppo permissivi. Plutone stimola il ricordo delle cose passate, che può anche fare bene al cuore ma non si deve indugiare troppo. Il resto del cielo è disposto in modo favorevole, non si può mai dire quando scatteranno emozioni potenti.

LEONE

Dopo lo sprint di ieri, oggi la situazione è un po’ a rilento ma non è negativa. Come succede del resto ai grandi campioni. Però non è male questa nota sentimentale, nostalgica, creata dalla Luna, vi rende socievoli e affettuosi. “Pochi uomini sono stati ammirati dalle persone di famiglia”, sentenziava Montaigne. Voi avete qualche volta la stessa sensazione, Mercurio è il pianeta che governa i parenti, fratelli e sorelle. Non vi basta volere l’amore, voi lo pretendete.

VERGINE

Saturno può sempre mettere in discussione qualche associazione e il rapporto con il vostro ambiente, ma procura anche nuove possibilità. Oggi in maniera più evidente grazie al contatto con la bellissima Luna in Capricorno. Domani Luna sarà ottima per gli affari, oggi vi farà vivere emozioni quasi dimenticate in amore. Plutone fa proposte maliziose alle donne del segno, che accettano. Amicizie importantissime.

BILANCIA

Vulnerabili, dobbiamo sempre invitarvi alla cautela nella salute perché siete molto sensibili al tempo e non vivete abbastanza all’aria aperta, tutta colpa della Luna ancora in aspetto severo dal Capricorno, dobbiamo aggiungere anche le cose di famiglia. Nel lavoro riuscirete bene come sempre, ma non parlate dei vostri problemi personali. Non vi farà male ritornare sui banchi di scuola, dovete ritrovare le nozioni dimenticate.

SCORPIONE

Nel matrimonio ogni piccolo equivoco diventa pretesto per accendere nuove discussioni. Spetta a voi, segno d’acqua, gettare l’acqua sul fuoco. Vale anche per i rapporti di lavoro, che sono già nel mirino di Marte. Venere oggi tende la mano a Marte, i due amanti sono in postazione erotica. Novità per chi è solo, attrazioni, innamoramenti. Mercurio ottimo: parlate, scrivete, impostate, trattate. Nuovi guadagni.

SAGITTARIO

Chiarissimo il messaggio delle stelle: dedicate il giorno al lavoro, affari, studio e attività professionale, nel weekend potrete regalarvi relax e divertimento. Luna è molto decisa nel campo finanziario, quindi conviene dare la precedenza agli aspetti materiali della vita, scriverete poesie e romanzi in un’altra occasione. Per fortuna siete molto attaccati ai soldi ma questa specie di febbre vi porta a fare anche delle spese inutili. Lo shopping compulsivo è un’invenzione del Sagittario.

CAPRICORNO

Amore! Luna splende nel cielo totalmente libera da influssi negativi e vi concede la libertà di essere voi stessi. Cosa volete fare nella vostra vita? Decidete oggi, quello che seminate crescerà e darà frutti. Abbandonatevi alle emozioni, esprimente i vostri sentimenti anche agli amici, parlate dei vostri sogni e dei vostri desideri - vivete la vostra sensualità. Cantando sotto la pioggia verso l’estate di San Martino.

ACQUARIO

Situazione astrale elettrica, naturalmente nel significato positivo, soprattutto per quanto riguarda la professione e le finanze. A partire dal tardo pomeriggio e fino a domenica sarete influenzati dal fortissimo aspetto Luna-Giove, che aprirà le porte di un grande successo. Preparatevi anche alle contestazioni, ma questo è un fatto naturale quando una persona scala i gradini dell’importanza nella vita sociale. Le parole d’amore sembrano il ronzio di un’ape.

PESCI

Molto bene, Luna è ancora in forte aspetto con il vostro Saturno, transito che procura buone occasioni nel lavoro e nelle imprese d’affari. Migliorano certe situazioni domestiche-familiari, che vi hanno dato da pensare negli ultimi giorni, ma è sempre richiesta la solidarietà tra genitori e figli. Da qualche parte è nascosto un piccolo tesoro, conferma Nettuno, cercatelo. L’amore vi troverà da solo, il vostro cuore canta come un usignolo.