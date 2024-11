Branko, l'oroscopo di venerdì 15 novembre: "Giornata dominata dalle emozioni"

15 novembre 2024 a

Ariete

Le donne possono giocare un ruolo importante nelle questioni di denaro, non mancano premesse e promesse, anche se molte cose sono a volte nella nebbia dell'incertezza. Aspettate. Non perdete tempo con avventure professionali o sentimentali mutevoli, puntate sulle situazioni che presentano reali possibilità di riuscita. Mercurio è davvero incisivo, sistemerete i contenziosi con lo Stato.

Toro

Luna piena nel segno del Toro diventa "terrestre", razionale, calcolatrice; risveglia però il bisogno di passionalità. Il desiderio d'amore inizia ad aumentare sin dalle prime ore del giorno, ma solo in serata la situazione sarà davvero molto intrigante. La fase maestosa della Luna si unisce alla intensa passionalità di Plutone e Venere in Capricorno, ma c'è anche la commovente dolcezza di Nettuno. Novembre, come sei bello, il Toro ha ritrovato se stesso. Intuizione per gli affari ottima.

Gemelli

Il giorno è dominato dalle emozioni e non è adatto a un tipo di lavoro che richiede mente chiara. Prendete tempo, Giove ve lo consente, non perderete nulla. Luna piena e anche per voi un grande occhio, un riflettore che illumina la mente e fa spuntare un'idea giusta, che realizzerete quando la Luna sarà nel vostro segno. Vogliamo segnalare un bellissimo ritorno nel vostro cielo: la passione. Questo del resto è un classico della Luna piena, innamoramenti a prima vista. Scegliete bene.

Cancro

Beato chi avrà il privilegio di essere amato da voi in questo giorno di Luna piena. Nasce in un punto felice del vostro oroscopo, sappiate vedere l'amore che brilla in due occhi che vi guardano, vi inseguono. La vostra Luna riesce sempre a fare miracoli quando è positiva, figuriamoci quando nasce piena, diventa fortunata per gli incontri professionali. Questa volta la fase si unisce alla protezione di Urano e Mercurio nel campo della vita pratica e relazioni sociali. Viaggi sì.

Leone

In teoria, Luna piena in Toro dovrebbe agitare solo l'ambiente professionale, rapporti con collaboratori e soci, ma noi dobbiamo guardare anche i contrasti che forma con Marte nel vostro segno e che toccano la vita privata, famiglia. Le vostre risposte arrivano in ritardo o sono male interpretate, tanto vale rifugiarsi nel proprio mondo e cercare di mantenere una buona forma. Presto sarete nuovamente sul podio più alto. Rispunta la gelosia, la consideriamo un ottimo segnale.

Vergine

Stregati dalla Luna, finalmente! Sorprese di tipo amoroso anche nell'ambiente di lavoro, un collega potrebbe diventare per voi qualcosa di più. Urgenti notizie da lontano, pure l'estero è pronunciato da Urano, restate in contatto anche con i parenti. Le stelle vi indirizzano su una strada nuova nella professione è in affari, dovete sfruttare i favori che ricevete da persone appena conosciute. Amore: strepitosa Luna in Toro, sarà come ritornare da un viaggio nel deserto.

Bilancia

I belli suscitano gelosie, i bravi invidie, i ricchi antipatie… Voi avete tutte queste qualità, dovete prestare più attenzione alle persone che vi circondano. Venere dice che i problemi nascono vicino, anche nell'ambito familiare non sono state ancora sistemate situazioni che molto verosimilmente interessano i figli sposati e le persone anziane. Luna in Toro è associata ai beni che avete in comune con gli altri, divisioni, eredità, guadagni che arrivano anche per vie della fortuna.

Scorpione

Mercurio è ben sistemato nel campo del patrimonio, soldi. Appartenendo il Sagittario all'elemento fuoco, qualche mazzetta potrebbe bruciare, ma poi interviene il grande Plutone dal Capricorno ed indica una miniera nuova da esplorare. Come dicono in America, la vostra sarà un'epoca d'oro… Luna piena in Toro disturba la salute mette addosso tanto di quell'argento vivo che sarà una gioia poterlo dividere con gli altri. Esplorate il corpo del vostro unico amore.



Sagittario

Questa Luna piena e luminosa come un piccolo Sole, illumina soprattutto le donne Sagittario, qualcuna riceverà una proposta di matrimonio prima di Natale. Contribuisce alla fortuna nel lavoro anche l'aspetto che forma con Marte nel lontano Leone. Iniziate a pensare a nuovi cantieri personali e professionali, perché nella vita è importante partire al momento giusto e con le stelle giuste, senza curarsi degli altri. Siete maggiorenni, la vita è vostra e voi decidete come e perché.

Capricorno

Colpi di fulmine anche per i nativi di una certa età, impossibile resistere al richiamo della Luna piena in Toro che coinvolge anche l'uomo del segno, grazie a Urano in Toro, Marte è in aspetto passionale e Venere sempre nel vostro segno. Perderete la testa? Finalmente anche il successo e il denaro, che sono le vostre passioni, arriveranno. Giorno indicato per lanciare un nuovo progetto nel lavoro. Intanto in Finlandia, vostra terra zodiacale, le renne sono già in amore.

Acquario

Giove simboleggia anche e soprattutto l'amore, ma per poter vivere le relazioni in serenità e abbandono devono partecipare pure altre forze cosmiche, come Luna e Marte che sono oggi in contrasto. Luna piena nel settore della famiglia provoca agitazione, attenti a non dire troppo nel matrimonio, il momento può essere delicato per il Sole ancora in Scorpione. Balsamico effetto di Mercurio nel caldo Sagittario, i coniugi si guardano negli occhi e scoppiano in una risata.

Pesci

Giulietta non si fidava della instabile Luna, ma di questa Luna piena in Toro voi dovete fidarvi perché annuncia amore. Se c'è qualche aspetto pesante con alcuni pianeti, si dirige verso il mondo esterno, affaristico, istituzionale. Gli astri dell'amore, il romantico Nettuno compreso, sono invece in morbido aspetto, non rinunciate a un sogno. Sarebbe bello partire con spirito d'avventura insieme al vostro caro amore. Controllate i documenti, domani e domenica Luna sarà diversa.