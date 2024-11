Branko, l'oroscopo di oggi martedì 19 novembre

19 novembre 2024 a

"Le Stelle di Branko": ecco l'oroscopo di oggi, martedì 19 novembre.



ARIETE

Succede quasi sempre con Luna in Cancro: disturbi digestivi (dovuti anche allo stress), tensioni o situazioni importanti in famiglia, con i genitori e figli. Può sembrare un paradosso ma è la verità: siete troppo sicuri di essere più bravi di tutti gli altri, e così combinate l’errore di sempre: trascurate i dettagli e ignorate tutto quanto non si inquadra nelle vostre vedute grandiose. Amore: dove vorreste essere quando cala la sera?

TORO

Siete sotto l’effetto di Marte in Leone stanchi fisicamente e travolti da una forte onda emotiva. Giusto parlare di onda perché c’è qualche influsso del Sole ancora in Scorpione, ma voi siete il segno del buon senso e avete sempre un ombrello a portata di mano. In affari voi non rischiate, siate però pronti a captare ogni segnale di miglioramento che manda Venere il risultato non sarà affatto male. Anche nelle cose molto personali ci sarà una soluzione.

GEMELLI

Se pensate di avere un animo troppo idealista, dovete controllarvi, Nettuno potrebbe spingervi troppo lontano. Questi famosi inganni nel campo professionale, indicati anche da Mercurio e Saturno, sono registrati nel nostro oroscopo per scrupolo ma non è detto che abbiano tutti un riscontro reale. Cominciate a verificare le collaborazioni e associazioni, magari con altre persone gli affari andrebbero meglio… intensa relazione d’amore.

CANCRO

È arrivata la vostra Luna, messaggera d’amore e di fortuna. Molto buona l’influenza sul campo pratico, ma ancora più positiva è la voglia di realizzare che vi prende quando il richiamo della Luna è materno ma anche perentorio: lavoro, figli, affari. Sembrate un vulcano di ottimismo, giovedì questa fiamma sarà anche più forte con Sole in Sagittario. Risparmiate le forze fisiche, non certo i sentimenti d’amore.

LEONE

Il Sole è ancora in aspetto contrastante, potrebbe incidere sulla salute, famiglia, collaborazioni. Le strutture fragili potrebbero crollare, le nuove prove rafforzano quelle valide. Strani casi della vita, è questo il senso dei due pianeti nella vostra ottava casa, Saturno e Nettuno, che riportano di attualità persone ed episodi che sembravano già chiusi nel cassetto dei ricordi. Un amore si è concluso? E se ritornasse all’improvviso?

VERGINE

Venere è arte, attualmente transita nel punto più bello del vostro oroscopo, anche voi siete artisti quando fabbricate denaro e le stelle premieranno il vostro talento, la preparazione, la gavetta. Stanno entrando in un processo di rinnovamento molte intese professionali, qualcuna si conclude ma quelle che proseguono conducono ai gradi più alti della carriera. Attenti ai farmaci, cibo. Inventate qualcosa di più eccitante per l’amore.

BILANCIA

Luna negativa in Cancro però è anche giusta, dice che i problemi vengono dal passato. L’attuale situazione astrale non può in alcun modo creare problemi, anzi, un nuovo ciclo di lavoro è già stato anticipato da Mercurio in Sagittario, arrivano anche notizie da lontano e si ripete quello che l’astrologia considera un transito della fortuna: Giove in trigono. Nulla vi deve spaventare, avanti così! Siate vicini alle donne.

SCORPIONE

Ancora auguri per questa importante stagione del vostro genetliaco, anche se non vi ha dato tutto quello che aspettavate, ma siete sempre illuminati dal Sole, molto può ancora succedere. Successo anche nelle istituzioni statali, governate da Giove e Saturno, ottimi per la carriera e affari. Nuovi posti. Iniziate ogni nuovo giorno con la certezza che porterà qualcosa di bello, questa è già una vittoria.

SAGITTARIO

Anche se siete il segno dello sport e dell’agilità fisica dovete stare attenti nel movimento, lavori manuali, contatti con i macchinari. Con Mercurio nel segno non sarà difficile ricevere l’apprezzamento che da tempo cercate, ma l’aspetto negativo di Saturno può posporre le cose alla vostra stagione astrale che inizia giovedì. Nonostante le discussioni familiari, molti segni positivi indicano un apprezzamento da parte della famiglia.

CAPRICORNO

Venere nel segno e Marte in magnifico aspetto, nascerà una storia importante. Luna in opposizione dal Cancro può disturbare i legami esistenti ma non si oppone alla nascita di nuovi amori, nuove collaborazioni, nuove amicizie. Potreste solo sentirvi un po’giù di tono però siete imbattibili sotto il profilo dell’estro creativo, fiuto per gli affari. Anche gli amici forniranno stimoli molto costruttivi.

ACQUARIO

Portate avanti le ambizioni con decisione ma non sarà facile finché il Sole non passa in Sagittario, occorrerà il massimo tatto e tutte le vostre conoscenze. Fate in modo di non affaticarvi più del dovuto, perché l’eventuale stress si rifletterà oltre che sulla salute anche sulla famiglia, Marte picchia forte. Giove è sempre ottimista e generoso per il vostro amore ma gli uomini non vivono un martedì del tutto tranquillo nel rapporto coniugale o di coppia.

PESCI

Luna tutta a vostro favore. È una di quelle fortune che si presentano al vostro doppio segno piuttosto di frequente, ma che non sempre sapete sfruttare a dovere. Qualche volta mancate di coraggio, avete paura di perdere, di essere sfruttati… rilassatevi, l’amore vi circonda. Ricchi e amati affronterete giovedì il Sole in Sagittario, più forti. Saturno aiuta la ricerca di nuove strade professionali, un modo nuovo di intendere lavoro.