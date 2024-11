Branko, l'oroscopo di martedì 26 novembre

26 novembre 2024 a

Ariete

Scosse nell'ambiente professionale, tenetevi fuori dalle polemiche, eviterete così anche un noioso mal di testa. Qualche incertezza, confusione a causa di questo scontro Luna-Venere molto nervosa per il vostro segno, ma tante difficoltà che vi sembra di vedere nel campo pratico sono un fatto normale per chi, come voi, aspira a un grande successo. Sciogliete la lingua ma attenti alle vie respiratorie nella salute. Restate come siete in amore, sono gli altri che devono cambiare.

Toro

La vostra dolce Venere guarda verso il vostro sorprendente e imprevedibile Urano, un aspetto che è un vero invito a nozze per quelli che sentono il bisogno di vivere esperienze nuove, sexy. Come abbiamo già avvertito il negativo Marte può intromettersi nella vita domestica e qualche volta anche tra i coniugi. Tutto è transitorio nella vita, tutto cambia ogni istante, dovete essere pronti anche per le conclusioni se vivete situazioni private o lavorative instabili.

Gemelli

Luna bella, è proprio il caso di dire: d'argento. Fortificata da Giove potrebbe portare un nuovo incarico, una nuova possibilità di guadagno, adesso vi conviene senz'altro accettare anche un compromesso. Non c'è tempo da perdere, concludete subito! Giove è come un Babbo Natale, un regalo anticipato oggi stesso. Non conosciamo il contenuto di questo dono, potrebbe essere una somma di denaro come una grande emozione in amore, una lunga vertenza vinta. Fortuna!

Cancro

La mente torna sempre sulla stessa idea, qualcosa a cui non riuscite a non pensare. Se si tratta di un pensiero d'amore, non trasformatelo in fissazione. È una specialità di Venere, quando si trova in opposizione, farci credere a inganni e infedeltà che non esistono. Figuriamoci cosa combina insieme con la Luna anche lei in postazione antipatica. I soldi spariscono con facilità ma si tratta di spese programmate, però è da consigliare una più attenta amministrazione.

Leone

Emozioni incredibili in amore, rinnovamenti che interessano anche i vostri figli. Luna in aspetto con il vostro Marte assume il significato di "nascita", "rinascita". Questo aspetto facilita le contrattazioni, accostatevi ai problemi con elasticità mentale in modo da fare correzioni in seguito. Fortuna garantita nelle imprese economiche, nuove fonti vengono trovate grazie all'instancabile lavoro del pianeta Mercurio che trova per voi le occasioni migliori. Viaggi sì.

Vergine

Pulizie, riparazioni e riorganizzazione della casa, questioni che assorbono soprattutto i giovani sposi ma anche i genitori del segno, che devono ora sistemare i figli. Non solo spese e apprensioni, i vostri figli portano notizie che vi fanno felici. Noi pensiamo a Giove del prossimo giugno 2025, le nascite sono già nell’aria. Mercurio però può ancora mettere in discussione qualche rapporto a due, agitare le collaborazioni, ma porta anche nuovi soci. Salute instabile.

Bilancia

Questa Luna ha un'azione corroborante nei rapporti perché mette in libertà i pensieri lungamente trattenuti, oggi non saprete tacere. Non è abbastanza per risolvere grandi problemi, ma può essere una buona partenza. Sotto il profilo finanziario tutta la settimana è positiva, giorni ottimi per intraprendere un viaggio. Marte non manca di dare slancio passionale, non c'è invece la poesia che vorrebbe sentire il vostro cuore. L'influsso propizia nuovi innamoramenti molto seri.

Scorpione

È già cambiato in meglio il vostro atteggiamento nel matrimonio e in famiglia, ma c'è ancora parecchio da fare. Partite alla conquista della felicità! Venere e Luna propiziano sempre la nascita di nuovi amori. Splendide idee sviluppa Mercurio, procura facilitazioni nelle questioni scritte e nei nuovi contratti di lavoro, una notevole somma di denaro è annunciata da Saturno, che può diventare addirittura esplosivo per i nuovi incontri. Salute così così, abbiate cura di voi stessi.

Sagittario

Sensualità alle stelle! Sarete una piacevole sorpresa anche per chi vi ama da tempo, il vostro modo di amare è molto cinematografico però possiede anche qualcosa di misterioso. Quella strana mossa che si presenta al lato destro delle vostre labbra fa pensare a un progetto di allegria che fate bene a rivelare all'ultimo momento. Ottima protezione di Mercurio e Luna, nuove opportunità di espansione e di guadagno, interessanti i nuovi progetti. Attenti alle cose legali.

Capricorno

Di tutte le forme di prudenza, la prudenza nell'amore è forse la più fatale per la vera felicità. Così dice Venere nel segno e aggiunge che non siete molto raffinati in amore, in questo periodo, ma piacete anche così. Tanto è vero che c'è un amore di molte Lune fa che vi ricorda ancora con dolce rimpianto. Qualche rimpianto l'avrete anche voi, oggi, Luna si dondola sui piatti della Bilancia e risveglia le immagini del passato… Lasciate sempre aperta la porta del vostro cuore.

Acquario

Un incontro, professionale o passionale, che avrà un impatto fortissimo sulla vostra vita. Molte cose sono già cambiate nella vostra variopinta esistenza dal primo ingresso di Plutone nel vostro segno, gennaio scorso, e non è stato che l'inizio… Il nemico è Marte, che ci obbliga a consigliare cautela nella forma fisica e nella salute, ma che non può assolutamente interrompere la fortunata corrente che manda Giove. Oggi in maniera speciale, insieme alla Luna. Vincite possibili.

Pesci

Le questioni pratiche richiedono ordine, equilibrio, concentrazione. Un segnale positivo per le questioni legali arriva dalla Luna nel segno della giustizia, Bilancia, in un punto interessante del vostro oroscopo, il benefico influsso si estende anche alla famiglia. Molte notizie in arrivo, che possono interessare anche i figli. Potrete recuperare una perdita degli ultimi giorni. Grande sorpresa in amore: qualcuno arriva - ritorna con il cuore in mano, vuole fare la pace. Cosa ne dite?