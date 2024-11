Branko, l'oroscopo di oggi mercoledì 27 novembre

27 novembre 2024 a

"Le stelle di Branko": ecco l'oroscopo di oggi, mercoledì 27 novembre.

ARIETE

Si avvicina Luna nuova, mettete in ordine i progetti che avete in mente di realizzare, sollecitate incontri e fissate gli appuntamenti. Se avete bisogno di consigli legali, troverete persone preparate. Non dovete però dare eccessiva importanza al lavoro a scapito della vita emotiva, oggi c’è un forte richiamo della Luna sul privato - siete necessari a qualcuno. Riunioni familiari, incontri con parenti, anche quelli che non vedete da tempo. Tensioni in amore.

TORO

Un altro giorno con una buona Luna, capace di stimolare l’intuito e preparare un intelligente piano di azione, in previsione di nuovi impegni che sono alle porte. Le notizie in arrivo sono positive, specie se aspettate risposte riguardanti le proprietà. Venere vi protegge nelle situazioni complicate, saprete osservare spassionatamente voi stessi e gli altri, avrete la risposta pronta alle eventuali critiche. Esprimete le vostre emozioni in amore, anche la gelosia.

GEMELLI

Le protezioni non mancano, ma dovete dimostrare ponderazione e prudenza nell’attività professionale e in affari. Questa sera arriva una bellissima Luna per la famiglia, romantica per il rapporto di coppia. Il giorno nasconde anche influssi sottili che incidono sul mondo interiore ancora agitato, Mercurio inoltre disturba i rapporti con i parenti, ma l’argomento - soldi - non deve assumere primaria importanza. È più importante mantenere vivo e fresco il vostro amore.

CANCRO

La fortuna uno se la deve fare anche con le proprie mani, dice Urano molto positivo per voi nel segno del Toro, e in aspetto superlativo con Saturno. Tutte le nuove iniziative che partono sotto questo cielo, arrivano al successo, ma potreste ricevere risultati anche dalle iniziative che risalgono indietro nel tempo. In amore avete un atteggiamento troppo serioso, sorridete questa sera. Sarà emozionante come un ballo delle debuttanti, per le persone sole e per i giovani.

LEONE

Potrebbe scattare una scintilla fortunata anche per le vincite, che sono però condizionate dal cielo privato, ma è certo che gli influssi verso il settore materiale sono molto originali, potete vincere le resistenze anche in famiglia. Le vostre qualità morali sono ancora più importanti delle capacità pratiche. Le cause private-domestiche vengono dal passato. Forse non avete affrontato con decisione e nel momento giusto certi problemi tra genitori e figli. Fatelo adesso.

VERGINE

Studiate in modo più profondo le persone, per rendervi conto con chi avete a che fare e con chi state trattando. È possibile che l’ultima Luna calante vi abbia messo accanto persone non sincere, insomma non giuste per voi. Prima della Luna nuova è da consigliare controllo medico. Dobbiamo però dire che c’è una sensazione di vigore fisico, grazie all’aiuto che viene dal Toro e dal Capricorno, consente di impostare grandi progetti e di vivere alla grande un piccolo grande amore.

BILANCIA

Bingo! Il vostro autunno si concluderà con il successo professionale e finanziario, ma vi offrirà anche una meravigliosa occasione in amore, nonostante questa momentanea ostilità di Venere. In amore voi siete sempre pronti per lo straordinario, in crisi sarà qualcun altro… Va bene, se non esce fuori nulla di speciale nel campo sentimentale, consolatevi con gli affari. Preparate la documentazione necessaria. Consigliamo solo di non parlare così tanto, troppo, a sproposito.

SCORPIONE

Notevole movimento di influssi positivi, schiarite impensate nelle collaborazioni, nuove intese, proposte. Decisioni indovinate, siglate un contratto sotto il benestare di Mercurio e Giove, iniziative fortunate nel settore dei beni immobili, viaggi felici, un incontro che riempirà il cuore di belle sensazioni - voi sapete ancora sognare. Emozioni grandissime nella vita affettiva, sorprese dai figli, incontri passionali e anche trasgressivi per i giovani uomini. Così parla Marte.

SAGITTARIO

Soddisfate il bisogno di movimento, allontanatevi un po’ dalle persone di sempre, manca l’ossigeno nell’ambiente vicino. Il primo compito deve essere quello di ritrovare la tranquillità interiore, dopo avrete la forza di combattere nel lavoro e in casa. Non può essere perfetta l’intesa in famiglia, matrimonio, Saturno si intromette nell’influsso del Sole: quando vi sembra di arrivare al chiarimento esce fuori un nuovo pretesto per discutere. Tutto va fatto senza ansia.

CAPRICORNO

Luna contro non può vincere i vostri pianeti positivi, ma può provocare disordine in voi, intorno a voi. La classica goccia che fa traboccare il vaso, la misura è colma - scoppierete, finalmente. Spese in aumento per le necessità domestiche, figli, nipoti. Quello che avete messo insieme dall’inizio d’autunno può svanire in pochi giorni, ma sono soldi spesi per amore. Sorprese per chi cerca ancora, vi auguriamo possiate innamorarvi di uno Scorpione affascinante.

ACQUARIO

Mercurio protegge iniziative professionali, rapporti con nuovi ambienti di lavoro, dove vi potete affermare e ottenere felici profitti. Fate un esame della situazione e un bilancio delle finanze, firmate gli eventuali contratti sotto l’odierna Luna, poi eclissatevi. Luna è il simbolo della casa, forma un fortunato aspetto con Giove, entrambi concorrono nelle soluzioni e prospettive da realizzare nel campo immobiliare. Una volta tanto, dicono le stelle, avete più fortuna che bravura.

PESCI

È ancora pronunciato il disturbo di Mercurio, non mostratevi impazienti nell’ambiente professionale e non stancatevi troppo. Anche i lavori e cambiamenti domestici vanno fatti a piccoli passi. Molto di quello che toglie Mercurio nel campo materiale, o che non consente di realizzare in intenti stabiliti, potrebbe andare in porto nei prossimi due giorni di Luna in Scorpione. Visto? Siete un segno speciale, c’è sempre qualcuno lassù che vi aiuta, soprattutto in amore.