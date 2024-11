29 novembre 2024 a

a

a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, venerdì 29 novembre.

ARIETE

Si avvicina Luna nuova in Sagittario, mettete in ordine i progetti che avete in mente di realizzare, sollecitate incontri e fissate gli appuntamenti. Marte manda potenti influssi e spinge a guardare al futuro con una baldanza e una sicurezza che da tempo non conoscevate più. Se avete bisogno di consigli legali, troverete persone preparate. Fortunato questo cielo che chiude il vostro caldo novembre. Venere è in quadratura, ma è già pronta per entrare in Acquario.

TORO

Il problema è rappresentato dalla Luna ancora in opposizione e anche Marte appare piuttosto irrequieto, matrimonio e collaborazioni sono agitate. Spetta a voi calmare le persone care e rendere caldo e accogliente l’ambiente familiare, per accogliere tanti cari amici. Organizzate una festa, invitate anche persone che servono per la carriera e gli affari. Domani e domenica la situazione sarà già interessante per studiare le novità. Siete vicini al traguardo, ritrovate il gusto della lotta.

GEMELLI

Segno del progresso, del movimento, della costante ricerca, non potete sentirvi a vostro agio in un ambiente che dice di voler cambiare, ma in realtà resta sempre là. Luna nuova nascerà nel settore delle collaborazioni, una svolta è ormai vicina. Non contate troppo sulle persone che voi credete in alto, vivono situazioni più delicate della vostra. Il diavoletto che è in voi vi spinge a dire cose in amore che sarebbe meglio non dire. Fatte parlare il sex.

CANCRO

Siete toccati da energie astrali positive e brillanti, che incidono con la stessa forza sulla professione e sulla vita amorosa, ma avete ancora un atteggiamento troppo serioso. Talvolta un sorriso vince in amore, vince anche Venere in opposizione che causa momenti di irrequietezza nel matrimonio, soprattutto. Davanti a voi, tre giorni in cui potete guadagnare posizioni che credete perdute, nel lavoro e in affari. Il fuoco del Sagittario potrebbe invece incidere sulla salute.

LEONE

Le questioni private e familiari che rendono ancora nervose le vostre giornate, arrivano dal passato. Forse non avete affrontato con decisione e nel momento giusto un problema dei genitori, figli. È sempre la famiglia al centro di tutto e lo sarà ancora di più nei prossimi giorni quando nascerà Luna nuova in Sagittario, sarà quello il momento di iniziare profondi cambiamenti. Parliamo prima di tutto dell’intesa che dovete assolutamente trovare con persone che amate oppure no.

VERGINE

Luna ancora in Scorpione in aspetto sensuale con Venere molto fortunata in Capricorno, venerdì poi è il giorno governato dalla dea della fortuna, non perdete l’occasione di catturare quel cuore che non vi fa dormire. Domani e domenica, invece, sarà richiesta cautela dalla stessa Luna che diventa nuova in Sagittario, nelle questioni di lavoro molta diplomazia e segreti da non rivelare. Salute: non avete buone difese, a Chianciano - fegato sano - sarete graditi ospiti, sempre.

BILANCIA

Mercurio canterà nei prossimi tre giorni un’altra canzone alla vostra fortuna economica, offrirà la grinta necessaria nel lavoro, insieme a Giove renderà tutto più movimentato e allegro. Sotto la Luna nuova nel caro Sagittario, che è un po’ come la vostra cassetta di sicurezza che avete in banca, potete realizzare un capolavoro. Seguite le notizie riguardanti le banche, e non solo italiane, voi potete guadagnare anche all’estero. Una donna vicina: madre, figlia, moglie.

SCORPIONE

La concentrazione dei corpi celesti nei segni che influenzano i vostri affari, professione e studio, è qualcosa di unico. Oggi, Luna nel segno, mostra impazienza perché vi vede ancora fermi là, attaccati ai vecchi principi e alle situazioni superate. È aperta la strada per una nuova, prestigiosa, collaborazione, attività indipendenti. Ritmo frenetico tutto il giorno anche per l’amore, è previsto per le persone sole un incontro travolgente, ma anche… addio, addio, mia bella amata!

SAGITTARIO

È un piacere annunciare stelle così creative, estrose, decise. Giorno di vigilia, domani arriva nel segno la Luna più importante dell’anno, domenica diventerà Luna nuova. Quello che sarà aperto sotto questo influsso avrà un futuro. Ci vorrà un po’ di tempo, pazienza e fatica, ma volete mettere la soddisfazione di essere tra i primi? Oggi abbiate cura del vostro corpo e della vostra bellezza, evitate lo stress anche tra le mura domestiche. Vibra alta la voce del destino. Nuovi amori.

CAPRICORNO

Dovete fingere una disponibilità che non sentite verso certe persone e certi collaboratori, ma in questo momento va bene così. La riscossa è sicura e vicina. Una vostra idea, progetto di cambiamento, non trova subito adeguato consenso, ma poi le persone ci ritorneranno sopra e capiranno che è valida, sarete chiamati. È la prova che il Capricorno riesce sempre, se vuole, anche in amore. Venere e Marte mandano stimoli sexy, propiziano incontri e calde avventure.

ACQUARIO

Se c’è qualche insoddisfazione professionale, dipende dal fatto che vi state muovendo in un contesto superficiale sotto il punto di vista dei contatti umani. Non potete dare via il talento per un penny, lasciate passare questa fredda Luna in Scorpione che battaglia con Marte in Leone, non la potete vincere. Domani e nei prossimi giorni arrivano al culmine le benefiche influenze del Sagittario che vi proteggono soprattutto nelle questioni finanziarie, carriera.

Pesci

PESCI Quando iniziano tensioni nell’ambiente professionale, il lato sentimentale e altruista del vostro carattere dimostra tutto il suo valore. Dopo avervi amato, nessuno vi dimentica.

Ma è anche vero che una situazione astrale simile non vi è mai capitata: Saturno contro Giove, Mercurio e Luna nuova in Sagittario, da domani. Oggi, mentre il calendario ricorda S. Saturnino di Cartagine, Luna e Venere sono dalla vostra parte e Nettuno canta: brucia ragazzo, brucia ragazza. Tanto amore!