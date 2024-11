30 novembre 2024 a

Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo segno per segno di sabato 30 novembre 2024

Ariete

Quasi spettacolare il finale di novembre. Luna in Scorpione nella prima parte del giorno, poi transita in Sagittario e diventa Luna nuova domani e lunedì. Forma aspetti con i pianeti che contano per il vostro successo, essendo sollecitata da Marte molto passionale risveglia i coniugi distratti o assenti. Mercurio positivo sviluppa pensieri, i pensieri sviluppano azioni e le vostre saranno vincenti anche per il futuro. Chi cerca successo all'estero, Giappone e Corea del Sud sono del vostro segno.

Toro

Una passeggera sensazione di solitudine. Un sabato indicato per restare un po' da soli con i propri pensieri, capirete meglio l'importanza che hanno nella vostra vita certe persone e certi contatti professionali. Si impone una scelta, la prenderete con calma. Potete però eliminare le ombre lasciate dai precedenti dissapori. L'amore sorride a quelli che vogliono cercarlo e trovarlo, ottimi rapporti di amicizia, particolarmente simpatici quelli con persone molto diverse da voi.

Gemelli

Il matrimonio come un ring. Questa Luna che cambia fase in Sagittario, vostro settore del rapporto di coppia, trasforma anche relazioni non ufficiali, agita le collaborazioni professionali. Rimandate impegni importanti, viaggiate con cautela. Preparatevi per fronteggiare una sfida che sarà lanciata anche dalle persone vicine. Siete sul sentiero di guerra con gli altri e con voi stessi, ma non sarebbe meglio pensare all’amore? Rapporti intensi con i figli.

Cancro

Influssi molto positivi per il lavoro, ottima capacità di analisi che vi aiuta a trovare il sistema migliore per seguire le cose, il giorno è decisamente produttivo anche sotto l'aspetto economico. Ricordiamo che la nascente Luna nuova occupa il settore della salute, dolori reumatici e strappi muscolari per chi fa sport. Provocatorio l'amore, forse dovrebbe essere trattato con un po' di ironia. Tornate in quell'albergo e prendete la stessa camera della prima volta.

Leone

Fortuna cristallina. Nella seconda parte del giorno Luna sarà in azione nel vostro punto dell'amore, amicizia, passione, figli…e avete Marte nel segno, Giove a favore, altri pianeti positivi, è un avvenimento che non capita ogni anno. Le stelle sono disposte a darvi molto ma chiedono anche qualche resoconto delle azioni fatte fin qui. Mercurio è disposto a darvi molto nelle finanze, non escludiamo un colpo di fortuna al tavolo verde.

Vergine

Stress in aumento, affrontate quest'ultimo giorno di novembre con spirito leggero e con filosofia, poiché più di tanto non sarà possibile realizzare, tensioni o preoccupazioni in famiglia e con altri parenti. Questo è un effetto possibile della Luna in cambiamento di fase in Sagittario, accanto al vostro Mercurio che vi sollecita però positivamente per quanto riguarda il lavoro. Venere è decisamente guardiana del vostro amore, abbracciate qualcuno.

Bilancia

Anche se Venere non tocca direttamente il settore della salute, dovete osservare cautela nel movimento fisico. Cercate di farvi anche qualche bella risata ogni tanto, aiuta. Avete un modo di sorridere così affascinante che conquistate anche l'amore. Le contestazioni in famiglia ci sono sempre, dovete tener duro soprattutto per quanto riguarda le pretese di tipo economico. Pensate a voi stessi e approfittate di Giove per avviare subito una importante iniziativa commerciale.

Scorpione

Guadagni consistenti, ma è necessario tenere sotto controllo i conti - notevoli spese personali e familiari, i vostri figli vi hanno preso per un petroliere del Texas. Però le nostre stelle hanno detto il vero, lo sforzo porta alla fine i frutti migliori. Finale di novembre all'insegna dei grandi incontri sociali, mondani, amicizia. Un tempo, in amore, come voi non c'era nessuno. Strada facendo avete perduto qualche punto, soprattutto per via di Marte, ma stasera… che sera!

Sagittario

Come procede la vita, cari festeggiati? Segno dei grandi viaggi, reali e di fantasia, adesso potete volare dove volete. Prossimamente su questo schermo: figli, nipoti, pronipoti, Marte porta amanti e Giove sollecita il matrimonio. Aspetto positivo e rinnovativo anche per il lavoro, la professione, carriera. Un giorno di frontiera, il passaporto è firmato da Mercurio e vi permette di varcare il confine ed iniziare, se volete, una vita del tutto nuova. Buon compleanno!

Capricorno

Certi grandi amatori - sempre più rari, ahimè-sostengono che in amore la cosa più importante è giocare. La fantasia non vi manca, Urano che presiede il vostro settore dell'amore vi suggerisce anche tattiche trasgressive, inventate un nuovo gioco, soprattutto nel legame matrimoniale, giocate anche con la vostra fantasia e prenotate una camera con vista. L'amore chiede con urgenza una pennellata di fresco. Non ci vuole un grande pennello, ma un pennello grande…

Acquario

"Vaghe stelle dell'Orsa", disse il poeta. In novembre sono state vaghe anche le vostre stelle, non tutte però, ma per voi, che siete pieni di progetti e incontentabili, sarà stato un problema enorme Marte in opposizione. Ci sta ancora e resterà così per un po', ma oggi inizia l'influsso di una straordinaria Luna nuova in Sagittario, nel pomeriggio porterà un raggio consolatore e troverete la calma, l'equilibrio e l'armonia interiore. Nuova grinta morale. Non è poco.

Pesci

Arrivano al culmine le pressioni dal Sagittario, nel pomeriggio inizia a cambiare la Luna vicino a Mercurio, lasciate passare l'ondata di disturbo e non pretendete dagli altri, né da voi stessi, cose impossibili. Non fatevi guidare in modo impulsivo dai sentimenti, passioni, desideri. Con razionalità dovete valutare i pro e i contro di un affare immobiliare, attenti alle questioni legali. Giove che governa queste cose appare nervoso, chiede attenzione anche con i cibi.