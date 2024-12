02 dicembre 2024 a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, lunedì 2 dicembre.

ARIETE

L'ultimo mese dell'anno inizia con un quadro astrale assai promettente per la situazione pratica, Luna nuova è ottima per siglare contratti, compravendite, investimenti. Facilitazioni burocratiche assicurate da Mercurio, quelle legali da Giove. Dovete dare brillantezza alle vostre azioni, smuovere le acque e impostare iniziative nuove. Attenti però a non dire troppo in casa e in amore, siete abbastanza impulsivi. Richiamo sulle proprietà che possedete lontano, informatevi.

TORO

Certo che non mancano conflitti nell'ambiente dove svolgete la vostra attività, ma l'azione personale è sotto la protezione di molte stelle, dovete insistere e arrivare fino in fondo. La pressione di Marte si vince con la volontà costruttiva, bloccando l’agitazione interiore dovuta probabilmente a qualche particolare situazione domestica. È giusto pensare alla famiglia, ma ogni tanto pensate anche a voi stessi e al vostro amore. Non lasciate andare via Venere senza un premio!

GEMELLI

Scoppia una crisi nei rapporti stretti? Meglio se accade oggi, almeno avrete modo di chiarire, però c'è modo e modo di litigare… Su e giù per le antiche scale dell'ambizione e della voglia di realizzare. Due i possibili effetti di una Luna nuova opposta al vostro Giove: una svolta lungamente attesa, una confusione nel vostro ambiente. Questa fase è delicata anche per la salute, verificate, controllate. Stomaco, testa pesante, nervi a fior di pelle, movimenti ostacolati.

CANCRO

Ancora effetti della Luna nuova per voi nel campo del lavoro. Contatti immediati, forse anche soluzioni immediate. Conviene per ora accettare anche un cambiamento forzato, guardatevi però dalle avventurose imprese nel campo finanziario. L'unico risultato che vi possono dare è quello di procurare forti emicranie. Soluzioni nuove per quanto riguarda la vita familiare, che è sempre il punto debole del vostro oroscopo, insieme all’amore - finché Venere non torna positiva.

LEONE

Dicembre vi farà stare bene perché è il mese governato dal Sagittario, segno di fuoco come lo siete voi e l'Ariete, sicuramente vi rende più ottimisti e quello che sentite e che vedete intorno a voi non vi tocca come un tempo. I nativi americani Lakota definiscono dicembre “la Luna della brina sotto la tenda”… Immagine bellissima e struggente, adatta alla vostra personalità sempre immersa in viaggi reali e fantastici, con soste frequenti sotto la tenda dell'amore. Vita bella.

VERGINE

Agitata l'atmosfera familiare, siate prudenti nei lavori domestici, soprattutto in mattinata quando sarete bersaglio della Luna nuova vicina a Mercurio. Rimandate incontri di lavoro, decisioni importanti, domani la Luna sarà diversa. Altri 30 giorni di battaglie vi aspettano, conviene lottare fino in fondo perché il successo non vi sfuggirà. Mercurio vorrebbe però vedervi ambiziosi anche in amore, passionali. Come sta il coniuge? Decisamente più facile per le persone sole, per i giovani.

BILANCIA

Giorno frenetico ma creativo. Un successo particolare soprattutto per quelli che svolgono lavori con il pubblico, non solo attori di teatro ma anche commercianti dei nostri negozi che attendono tanti clienti. Sfruttate le vostre originali idee, dando magari suggerimenti ai vostri superiori. Resta un po' di tensione con le persone vicine, ma c'è anche una visita oggi, un incontro che darà gioia. Sera serena con gli amici, al ristorante, in teatro, allo stadio. Fate l’amore!

SCORPIONE

Situazione promettente per quanto riguarda il patrimonio personale, in crescita. Luna nuova, molto favorevole per le transazioni finanziarie e il lavoro, impegnatevi al massimo, programmate l'attività per tutto il mese ed oltre. È dalla scorsa estate che mettiamo l'accento sul lontano, convinti della magnifica influenza di Saturno e Nettuno, che aprono una strada luminosa verso il mondo. I viaggi presentano occasioni di fortuna e innamoramenti fulminanti, totali, per sempre.

SAGITTARIO

Una semplice domanda di Giove, vostro pianeta, che attualmente transita in opposizione nei Gemelli: amore o carriera? Da quando è presente questo transito vi siete più volte trovati davanti alle occasioni che richiedevano risposte chiare. Se c'è un'incertezza, questa Luna nuova anche oggi nel segno suggerisce soluzioni giuste. Tenete sotto controllo le emozioni e il giorno vi offre più di una occasione per migliorare nel lavoro e in affari. Passione in aumento.

CAPRICORNO

Non dimenticate di regalarvi frequenti momenti di relax, Luna è pesante per il settore della salute e le giovani donne sentono maggiormente questo disturbo. Nemmeno voi, segno di potere, potete sfuggire all'odierna agitazione. L'efficienza nel lavoro non è quella di sempre, forse a causa della debolezza o perché siete molto presi dalla famiglia, gli impegni sono in aumento fino alla fine dell'anno, ma nel vostro cielo è disegnata anche la fortuna, è un amore grande, per sempre.

ACQUARIO

Tra due mesi, Luna nuova nel vostro segno, avrete la conferma dell’importanza di un incontro professionale o di affari che prevedono le stelle per oggi e per tutta la settimana. Le iniziative personali di qualsiasi natura cadono su un terreno fertile. Come diciamo noi in Friuli, con la Luna nuova si semina con la Luna calante si taglia. Le polemiche nell'ambiente di lavoro non incidono negativamente sulla vostra riuscita, ma non dovete prendervela così tanto da star male.

PESCI

Anche oggi un po' fuori fase, confusi e distratti, a causa di questa davvero stancante Luna in Sagittario, pazientate - domani sarà in Capricorno, che vi manda anche oggi il saluto di Venere. Sensibilissimi, tutto vi tocca in maniera esagerata, fatevi consigliare ed aiutare da un esperto, se siete proprio costretti a trattare questioni importanti. Imparate ad ascoltare. C'è nelle vicinanze qualcuno che potrebbe rendervi felici. Saturno chiama fratelli, sorelle, parenti.