Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo segno per segno di domenica 15 dicembre

Ariete

Voi che non amate sottomettervi e aspirate ad essere diversi, vivrete una domenica congeniale al vostro carattere. Un grande bisogno di evasione. Il romantico Nettuno sollecita la vostra fantasia, avete l'impressione di essere tra le nuvole, a certe persone non dovete attribuire qualità che non possiedono. Scosse passionali certe, Luna piena - è in grado di provocare anche amori duraturi. Mercurio molto interessante per le questioni scritte, viaggi.

Toro

Anche nei giorni di festa è possibile lavorare, costruire, guadagnare. Il successo dipende da come sono state impostate le iniziative in novembre, avete però la possibilità di cambiare direzione se l'attuale situazione non soddisfa più. Luna rende certamente costruttivi gli incontri per l'attività e la carriera personale, ma vi state impegnando anche per la riuscita di una persona cara, qualcuno che ammirate molto. Sotto il plenilunio l'amore è molto più intenso, rendetelo caldo.

Gemelli

Luna piena nel vostro segno forma un passionale aspetto con Marte, l'amore è la vera sorpresa e anche la conquista di questa veramente speciale domenica di dicembre. Potete trovare una nuova eccitante compagnia. I giovani innamorati sono autorizzati a fare programmi per il futuro, ma non devono tener conto del negativo Mercurio che li rende troppo gelosi e possessivi, ribelli in famiglia. Anche gli adulti non possono permettersi superficialità nel lavoro.

Cancro

Voglia e capacità di raggiungere e di confermare posizioni di prestigio nel lavoro, dovete invece essere più attenti alle spese, i conti da pagare si accumulano. C'entra anche il fisco? La riuscita dipende dal successo che potrebbe ottenere un personaggio importante del vostro ambiente. Amore, non può essere che l’amore,la vita affettiva nel suo complesso, il traguardo da raggiungere sotto questa Luna piena, che sarà domani nel vostro segno ancora piena di fortuna.

Leone

La settimana si conclude con Sole e Luna in posizione privilegiata per voi, un’incredibile spinta in avanti nel lavoro-affari, incontri stimolanti, iniziative che trovano consensi. Non dimenticatevi della salute. Amore: meritate più attenzione. Con un piede siete già nel futuro, con l'altro ancora fermi in qualche situazione passata. Non rimpiangete le rose che non avete colto, siete persone speciali che meritano affetto e ammirazione. Luna fa nascere qualcosa.

Vergine

Rallentate il ritmo del lavoro, ma anche il ritmo degli impegni nella vita familiare, non temete per il capitale messo da parte, è al sicuro Luna piena in Gemelli vi rende distratti, assenti. Molto meglio così, almeno non avrete modo di compromettere qualcosa che vale o prendere decisioni avventate. I viaggi potrebbero essere ostacolati da Mercurio, tuttavia se avete una compagnia giusta, prendete sereni quel treno. Un tempo si chiamava tram del desiderio…

Bilancia

Quanto amore…e allora cantiamo l'amore! Questa Luna piena nel caro Gemelli è la più bella del vostro 2024, questa domenica è il giorno più bello di dicembre, ma fate anche un pensiero al 2025, per voi e per la famiglia. Particolarmente gratificati i genitori dei figli in età di riproduzione… Nipoti in arrivo. Imprese professionali di sicuro successo anche economico, però Venere oggi pensa solo a un cuore innamorato. Uomini Bilancia, amanti di razza confermati.

Scorpione

Saturno, ottimo in Pesci, aspetti stimolanti con alcune positive Lune da oggi al 31, per sistemare le vostre questioni domestiche, rapporti con i figli sposati, progetti per quelli che devono trovare l'anno prossimo la loro strada. Non è poco l'impegno che vi attende nel mondo esterno, ma è proprio dalle relazioni sociali che arriva l'ossigeno che serve per mantenere sempre vivo lo spirito vincente. È il vostro grande amore, che vince anche Marte e Venere ostili.

Sagittario

Luna piena si oppone alla perfetta riuscita di questa domenica, che presenta comunque una situazione molto eccitante per l'amore. Sensuali come siete, meritereste di apparire su un calendario sexy, da soli e in coppia. Sempre che il coniuge non trovi oggi una scusa e se ne va da qualche parte. Se c'è una crisi nelle collaborazioni, sempre provocata dalla Luna e Giove, sarà breve perché già domani la situazione sarà molto bella per le amicizie, allargatevi.

Capricorno

Non ci sono fattori di disturbo, tuttavia il cambio di Luna nel settore della salute richiede cautela. (bronchi, gola, reni) Da qui a fine anno si prepara una situazione astrale dove non basta saper correre, conta di più sapersi fermare al momento giusto, davanti all’occasione giusta, con le persone giuste. Tutto questo accadrà probabilmente sabato prossimo in occasione dell'arrivo nel segno del Sole. Ben venga un tocco di romanticismo nel vostro rapporto d’amore.

Acquario

Domenica con Luna piena nel punto più alto del vostro cielo, Gemelli, raggiunge con la sua beneaugurante luce il vostro e un altro cuore. Due cuori e una capanna? Certo, la fortuna è questa, ma visto che adesso potete contare anche sulla fortuna professionale e finanziaria, grazie alla magnifica presenza di Giove, Venere e Mercurio, impegnatevi. Le nuove conquiste sotto i raggi di questa cinematografica Luna, sono imperiose, immediate, come piace a voi che non perdete tempo.

Pesci

Non bastava Mercurio a rendervi impazienti nel lavoro e con il denaro, oggi ci pensa anche la Luna piena a mettervi fretta, attenti a non prendere decisioni affrettate. Guidate con prudenza. Gli uomini hanno qualche problema con le donne, volubili le donne Pesci. I giovani devono osservare prudenza nello sport. Sorvolate sulle contestazioni nell'ambiente professionale, evitate anche di parlare di iniziative finanziarie in famiglia. Ma la fortuna vi salverà ancora una volta dall'imbarazzo.