"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, giovedì 19 dicembre.

ARIETE

Ultimi due giorni con Sole in Sagittario, buono per programmare i viaggi di fine anno, anche all’estero, non solo per vacanza ma anche per cercare altrove nuove possibilità di lavoro o nuovi amori. In ogni caso, dovete proseguire con i progetti a lungo raggio. Siamo lieti di poter prevedere fortuna. Una straordinaria Luna congiunta a Marte, nel punto più alto del vostro oroscopo, vi prepara le condizioni ideali per conquistare un nuovo amore. Passionali anche gli amori esistenti.

TORO

Quando qualcuno ama come amate voi, deve pretendere il massimo. Arriva però qualcosa che disturba l'amore, forse è un problema professionale o domestico, oppure un’indisposizione vostra o della persona amata. Questi i possibili effetti della Luna ancora in Leone, ma il transito può avere anche un effetto positivo per riflettere sui vostri atteggiamenti, sensazioni, orientamenti emotivi nei confronti del mondo che vi circonda. Siate grati ai vostri maestri di avervi insegnato a lavorare.

GEMELLI

Arrivare in cima è esaltante e voi ci arriverete, ma il bello è la scalata al successo, affrontate e misuratevi con qualsiasi ostacolo dovesse presentarsi, il campo sarà libero nel mese del Capricorno. Solo se non vi trovate con persone che sentite emotivamente non sarete soddisfatti, selezionate i vostri incontri, ma è anche vero che siete un segno doppio e che riuscite a lavorare anche per gli altri. Marte per voi è terribilmente eccitante, però mette in difficoltà un amico.

CANCRO

Alle porte dell'inverno, stagione che non giunge sempre gradita al vostro segno estivo, però quest'anno avete Venere e Marte in aspetto bellissimo. Le opposizioni non saranno così forti come in passato, non createvi inutili problemi. Vivete l'odierno transito della Luna come se fosse il canto di una sirena innamorata perché in effetti lo è. Saturno invece rende ancora più forti i legami con la famiglia, i figli. Entro sabato, dovreste concludere un’importante transazione, investimento.

LEONE

Luna nel segno è in ottimo aspetto con Mercurio, ma anche con Giove in Gemelli, transito tradizionalmente associato alla fortuna finanziaria e anche alla fortuna in amore. Se avete litigato ultimamente, fate pace oggi. Nel cielo astrale è scritta la possibilità di un rivoluzionario cambio nel lavoro, collaborazioni. Noi infatti già guardiamo alla Luna di fine anno che vi darà un aiuto prezioso anche per le questioni familiari, abitative, esigenze dei figli. Il Sole ricorda che il bene rifugio è l’oro.

VERGINE

L'autunno si concluderà con Luna in Vergine, che aprirà anche la nuova stagione, transito che vi aiuta moltissimo nel lavoro e in affari. Causa Mercurio negativo difetta ancora la vostra prima qualità - l'equilibrio nelle finanze. Marte in fiamme, Venere morbosa… Qualcosa succederà. Lanciate una corda dalla finestra, permettete all'amore di arrivare fino a voi, le stelle vogliono vedervi felici oggi, a Natale, Capodanno, sempre… Le donne del segno sono molto desiderate.

BILANCIA

Un altro giorno senza un solo pianeta negativo, nelle vostre mani la fortuna. Non c'è un secondo fine nei favori che fate per gli amici, ma anche questi vi porteranno vantaggi. Questo Natale vince l'amore. Giove generoso, oggi in aspetto bellissimo con Luna e Mercurio, vi accompagna anche durante i viaggi. Salutate gli amici di sempre che vengono in visita, accogliete nuovi deliziosi ospiti. Le stelle annunciano importanti cambiamenti in famiglia a Capodanno.

SCORPIONE

Il nostro oroscopo, con le interpretazioni dei transiti planetari, vorrebbe condurvi nel 2025, rinnovati, rigenerati. Solo se “nuovi”, riuscirete a realizzare un grande anno della vostra vita. L'inverno non sarà così freddo dal punto di vista sentimentale, come potrebbe far pensare Venere in Acquario, ma il transito guarda più alla famiglia che alla coppia. Aspettate il ritorno di Marte in Cancro, dopo il 3 gennaio, i mesi successivi presentano una fotografia astrale con colori splendidi.

SAGITTARIO

Fortuna, anche oggi propiziata dalla Luna per tutto il giorno in Leone, segno di positivi cambiamenti nella vita professionale e nel mondo domestico. Compleanno indimenticabile, quello che nasce, resterà nel tempo. Siete davanti a un altro inverno con Saturno in Pesci, apparite qualche volta troppo seri e naturalmente pretendete tanto dal vostro amore. Passionale conclusione d'autunno, amori passeggeri e storie durature. Qualcuno vi aspetta impaziente, divertitevi.

CAPRICORNO

Qualcuno vi pensa, qualcuno vi è sempre fedele. Non ci sono quindi tutti quei problemi che voi credete, rilassatevi, curate il fisico e la vostra immagine professionale. Tra due giorni risplende il Sole nel Capricorno, segnale della vita che si rinnova. Via libera ai nuovi innamoramenti. Abbandonatevi a un rapporto che può portarvi al matrimonio in tempi brevissimi. È un po' imbarazzante dover dire che dovete moderarvi a tavola, ma un brindisi a Saturno lo dovete fare.

ACQUARIO

L'inizio del giorno è segnato da una Luna un po' svogliata, siete un po' distratti, pensierosi… Però verso sera il cielo si apre, risplende Venere nel segno, una magica musica dalle stelle, Giove profetizza innamoramenti duraturi, avventure e flirt che vi faranno rinascere. Fatti più in là, dicono nell'ambiente di lavoro. No! Voi dovete restare dove siete, naturalmente se un progetto vi interessa ancora, in caso contrario staccate. Giorno di fuoco, con finale a sorpresa.

PESCI

Due giorni ancora di pazienza, sabato termina il contrasto di Saturno con Sole in Sagittario, ma oggi stesso dovete eliminare esagerazioni, confusioni, delusioni, illusioni. Il nuovo Sole in Capricorno favorirà le nuove imprese professionali e finanziarie, nuovi progetti nella vita di coppia. La passione è garantita da Marte, che sarà ancora più caldo da gennaio in Cancro, fino all'inizio della vostra stagione. Tenerezza nei rapporti di vecchia data, nuovi romantici incontri.